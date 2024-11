Überall in der Hauptstadt waren schwere Explosionen zu hören, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht schilderte. Um 4.00 Uhr seien die Explosionen und das Donnern der Kampfflugzeuge dann verstummt. Auch die Hisbollah hatte zuvor weiter Raketen auf den Norden Israels abgefeuert, wo erneut die Sirenen heulten.

Hält die Waffenruhe?

Auch nach Inkrafttreten des Waffenstillstands sind in Beirut Schüsse zu hören. Es bleibt zunächst unklar, ob es sich um Freudenschüsse oder Warnschüsse handelt. Zuvor hatten Bewohner Schüsse genutzt, um auf Evakuierungswarnungen des israelischen Militärs aufmerksam zu machen. Reuters-Augenzeugen berichten von Autokolonnen, die sich am frühen Mittwoch in Richtung Südlibanon an der Grenze zu Israel in Bewegung setzen.