Die Menschen stürmten daraufhin in vielen Städten Syriens nicht nur die Gefängnisse, in denen immer noch zahlreiche Oppositionelle inhaftiert waren. Sie drangen auch in die Residenzen des Gewaltherrschers ein und plünderten diese zum Teil. Was sie dort zu sehen bekamen, dürfte viele von ihnen erstaunt haben. So fanden die Menschen etwa im Präsidentenpalast in Damaskus Hallen groß wie Fußballfelder vor, in denen Assad und seine Entourage einst Gäste empfingen. Der Palast ist mit edelsten Materialien ausgestattet.