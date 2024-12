Vater vergisst vierjährigen Sohn in Bahn

Asma al-Assad soll schwer an Leukämie erkrankt sein

14.39 Uhr: Asma al-Assad, die Ehefrau des gestürzten syrischen Diktators Bashar al-Assad, kämpft einem Bericht des britischen "Telegraph" zufolge um ihr Leben. Die 49-Jährige leidet erneut an akuter myeloischer Leukämie, einer aggressiven Form von Blutkrebs, und wird isoliert behandelt, um zusätzliche Infektionen zu vermeiden. Ärzte geben ihr angeblich lediglich eine Überlebenschance von 50 Prozent. Laut dem Bericht befindet sich ihr Vater, der renommierte Kardiologe Fawaz Akhras, in Moskau, um sich um sie zu kümmern. Dort hatten die Assads nach dem Machtverlust ihres Regimes Zuflucht gefunden.

Bereits im Mai war bekannt geworden, dass Asma al-Assad an Leukämie erkrankt ist, nachdem sie zuvor Brustkrebs überwunden hatte. Ihre Erkrankung und die Isolation könnten laut "Telegraph" Spannungen in der Familie verschärfen: Gerüchte über eine Scheidung und Asmas Wunsch, sich in London behandeln zu lassen, waren zuletzt öffentlich geworden. Großbritannien hat jedoch eine Rückkehr der gebürtigen Londonerin ausgeschlossen. Ein britischer Politiker nannte eine Rückkehr angesichts der Verbrechen des Assad-Regimes "einen Affront für die Opfer". Der Kreml dementierte die Scheidungsgerüchte, die angeblich von türkischen Journalisten und russischen Diplomaten verbreitet worden sein sollen.

Israel greift Hamas-Terroristen an

1.12 Uhr: Israels Militär hat nach eigenen Angaben erneut Terroristen der islamistischen Hamas im Norden des umkämpften Gazastreifens angegriffen. Die Hamas-Kämpfer hätten im Raum der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstengebiets einen unmittelbar bevorstehenden Drohnenangriff gegen die israelischen Truppen geplant, hieß es. Vor dem "präzisen Angriff" der israelischen Luftwaffe und Artillerie seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um die Gefahr für Zivilisten zu mindern. Angaben zu möglichen Opfern machte die Armee nicht. Ihre Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Bericht: Syrische Sicherheitskräfte bei Überfall getötet

1.10 Uhr: Bei einem mutmaßlichen Überfall von Anhängern des gestürzten syrischen Machthabers Baschar al-Assad sind Aktivisten zufolge 17 Sicherheitskräfte der Übergangsregierung getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien in der Nacht berichtete, wollten örtliche Sicherheitskräfte den früheren Direktor von Assads Militärischer Justizverwaltung in dessen Haus im Ort Tartus im Westen des Landes festnehmen, als junge Bewaffnete das Feuer auf sie eröffnet hätten.

Bei dem Überfall der Assad-Anhänger seien auch drei der Täter getötet worden. Das Innenministerium der Übergangsregierung hatte zuvor vor Versuchen verbliebener Assad-Anhänger gewarnt, das Land zu destabilisieren.

Mittwoch, 25. Dezember

Proteste in Syrien nach Zerstörung eines Heiligtums

20.51 Uhr: In Damaskus und weiteren syrischen Städten haben Tausende Menschen nach der Zerstörung eines Heiligtums protestiert. Das berichtete die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach ist in der nordwestlichen Provinz Aleppo der Schrein eines muslimischen Scheichs in Brand gesetzt worden, der von Alawiten verehrt wird.

Die Alawiten sind eine religiöse Minderheit mit muslimisch-schiitischen Wurzeln, die heute vorwiegend in Syrien lebt. Auch die Familie des gestürzten Langzeit-Machthabers Baschar al-Assad gehört den Alawiten an.

Die Demonstranten forderten den Angaben zufolge, dass die Verantwortlichen für die Tat zur Rechenschaft gezogen werden. Dem Übergangsinnenministerium zufolge wurde der Schrein bereits im vergangenen Monat von unbekannten Gruppen verwüstet, als die Rebellenoffensive auf Aleppo begann.

Neue syrische Machthaber verbrennen eine Million Captagon-Pillen

16.42 Uhr: Die Rebellengruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) in Syrien hat große Mengen beschlagnahmter Drogen verbrannt, darunter etwa eine Million Pillen des Aufputschmittels Captagon. Ein Videojournalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie in der Hauptstadt Damaskus im Hof eines Gebäudes des früheren syrischen Sicherheitsapparats Feuer an die Drogen gelegt wurde. "Wir haben eine große Menge Captagon gefunden, etwa eine Million Pillen", sagte ein Vertreter der neuen Machthaber.