Israel wehrt einen Angriff auf den Flughafen von Tel Aviv ab. Die Bundesregierung bringt Hilfsprojekte für Syrien auf den Weg. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Innenminister: 35.000 Syrer haben die Türkei verlassen

10.26 Uhr: Seit dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad in Syrien vor rund drei Wochen sind nach offiziellen Angaben rund 35.000 syrische Flüchtlinge aus der Türkei in ihr Heimatland zurückgekehrt. Damit hätten seit Anfang Dezember so viele Syrer das Land verlassen wie sonst in drei Monaten, sagt der türkische Innenminister Ali Yerlikaya dem Sender NTV.

Die Türkei hat im weltweiten Vergleich die meisten Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen. Zurzeit leben nach Angaben von Yerlikaya noch rund 2,9 Millionen syrische Flüchtlinge im Land. Davon seien fast ein Drittel in der Türkei geborene Kinder. Diese erhalten nicht die türkische Staatsbürgerschaft, sondern haben wie ihre Eltern vorübergehenden Schutzstatus.

Syrerinnen und Syrer sehen sich einer stark flüchtlingsfeindlichen Stimmung in der Türkei ausgesetzt. Regierung und Opposition wollen, dass ein Großteil das Land verlässt.

Huthi-Miliz meldet Angriff auf Flughafen von Tel Aviv

9.58 Uhr: Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen hat in Israel nach eigenen Angaben den internationalen Flughafen von Tel Aviv sowie Jerusalem angegriffen. Der Militärsprecher der Miliz, Jahja Sari, sagt in einer vom Fernsehen übertragenen Erklärung, man habe den Flughafen Ben Gurion sowie ein Elektrizitätswerk im Raum Jerusalem mit ballistischen Raketen attackiert. Zudem sei ein "großer Luftangriff" des US-Militärs mit Drohnen und Marschflugkörpern abgewehrt worden, sagt Sari.

Israels Armee teilt mit, die Luftabwehr habe eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Hunderttausende Menschen hasteten kurz vor Mitternacht in die Schutzräume, als in der Küstenmetropole Tel Aviv und anderen Orten im Zentrum Israels die Sirenen heulten. Das Geschoss sei vor Israels Landesgrenzen abgefangen worden, heißt es. Raketentrümmer verursachten laut örtlichen Medien zwar keine größeren Schäden, allerdings sei ein großes Fragment an einer Straße in einem Ort nahe von Jerusalem eingeschlagen.

Montag, 30. Dezember

Bundesregierung bringt Hilfsprojekte für Syrien über 60 Millionen Euro auf den Weg

13.23 Uhr: Deutschland beteiligt sich mit 60 Millionen Euro am Wiederaufbau Syriens. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) habe entsprechende Maßnahmen in Auftrag gegeben, teilt ihr Ministerium mit. Schwerpunkte lägen auf dem Zugang zu Bildung, Einkommen für die notleidende Bevölkerung und die Stärkung der syrischen Zivilgesellschaft. Nach dem Sturz des Regimes von Präsident Baschar al-Assad habe sich in Syrien ein historisches Fenster geöffnet, erläutert Schulze.

Es sei zwar noch nicht entschieden, wie es weitergehe. "Aber die Möglichkeit für eine positive Entwicklung ist da und diese sollten wir jetzt nach Kräften unterstützen." Die nun in Auftrag gegebenen Vorhaben seien Teil eines Gesamtengagements des Entwicklungsministeriums für Syrien von 132 Millionen Euro in diesem Jahr. Sie würden nicht mit den neuen Machthabern, sondern ausschließlich über UN-Hilfswerke und Nichtregierungsorganisationen umgesetzt, betonte Schulze.

Heusgen: Deutschland muss schnell in Syrien präsent sein