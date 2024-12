Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Beschädigte Unterseekabel in der Ostsee verdeutlichen die kontinuierlichen hybriden Angriffe Russlands. Deutschland muss endlich auch handeln – Vorbild können die baltischen Staaten sein.

In der Weihnachtszeit wünschen wir uns Frieden. Ein frommer Wunsch, gerade wenn man sich vor Augen führt, dass Putins Krieg in der Ukraine uns näher ist, als viele glauben möchten. So wurde an Weihnachten erneut ein Unterseekabel in der Ostsee zwischen Estland und Finnland beschädigt.

Die Störung und Zerstörung auch deutscher Infrastruktur ist längst zu einem Ziel von Putins Krieg gegen den Westen geworden. Das zeigt eindrücklich eine neue Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit Wissenschaftlern des Center for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS) an der Universität Bonn.

Strategische Infrastruktur wird durch Angriffe Russlands bedroht

Die Ostsee wird trotz des anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer häufiger zum Angriffsziel russischer hybrider Attacken. Der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur von der liberalen Reformpartei hatte am Donnerstag die estnische Marine in die Nähe des Verbindungskabels geschickt, um die "Energieverbindung mit Finnland zu verteidigen und zu schützen".

Große Teile der strategischen Infrastruktur, die für Wirtschaft, Verkehrs- und Ressourcenflüsse von Deutschland und anderen Ostseeländern von entscheidender Bedeutung sind, werden aktuell durch hybride Angriffe Russlands bedroht.

Während die deutsche Bundesregierung nicht einmal den selbst auferlegten Verpflichtungen der sogenannten Zeitenwende nachkommt, fehlt auch insgesamt die Wahrnehmung der Dringlichkeit. Nirgendwo an der Ostflanke der Nato scheint Deutschland der Verantwortung für eigene Sicherheit und Werte gerecht zu werden, die von Ukrainern mit ihrem Leben zurzeit an der Front gegen die russischen Angriffe verteidigt werden.

Die sogenannte wertegeleitete Außenpolitik verlangt mehr Unterfütterung mit militärischen Kapazitäten und Schutzmechanismen gegen hybride Angriffe. Das ist auch wirtschaftlich von großer Bedeutung, denn der deutsche Außenhandelsumsatz mit den Ostseeanrainerstaaten ist inzwischen größer als der mit China.

Die Öffentlichkeit nimmt es kaum wahr

Die neue Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung könnte dazu beitragen, dass mehr Menschen am Beispiel des Ostseeraums verstehen, wie Putin einen hybriden Krieg gegen Deutschland führt. Sie zeigt, dass Russlands hybride Angriffe auf Unterseekabel und Pipelines Deutschland längst erreicht haben und die Handelsströme in der Ostsee stören. Die deutsche Öffentlichkeit hat das bis heute kaum wahrgenommen, geschweige denn verstanden.

(Quelle: FNF) Zur Person Julius von Freytag-Loringhoven leitet seit Oktober 2024 das neu gegründete Büro der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) im Baltikum, mit Sitz in Vilnius, Litauen. Zuvor war er unter anderem für die Stiftung in Moskau und Jerusalem tätig. Zuletzt leitete er die Kommunikation der Friedrich-Naumann-Stiftung. Von Freytag-Loringhoven ist Experte für internationale Beziehungen und Sicherheitspolitik.

Die Sicherheitslage im Ostseeraum – von der Energieversorgung mit ihren Kabel- und Pipelinenetzen bis zur militärischen Bedrohung aus der russischen Militärkolonie Kaliningrad –verlangt schnelle konkrete Maßnahmen von der Bundesregierung.

Denn aus Kaliningrad besteht sowohl eine hybride Bedrohung durch Cyber- und Desinformationsattacken als auch eine Bedrohung durch atomar bestückbare Iskander-Kurzstreckenraketen, die Berlin und andere Hauptstädte der Europäischen Union – zumindest in der Theorie – erreichen können.

Diese Länder können Deutschland ein Vorbild sein

Sicherlich: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 versteht man in Deutschland grundsätzlich, dass von Russland eine reale militärische Bedrohung ausgeht. Und, dass die Sicherheit in der Ostseeregion heute nicht mit, sondern nur gegen Russland hergestellt werden kann.

Aber im Konkreten müssen die gründlichen und tagesaktuellen Analysen zur Sicherheitslage aus den baltischen Staaten, den nordischen Ländern und Polen viel stärker in die strategischen Antworten der Bundesregierung wirken.

Deutschland kann viel von den anderen Ostseestaaten lernen, um Angriffe zu identifizieren und in Echtzeit zu beantworten. Sie alle sind besser und gründlicher auf die russische Bedrohung vorbereitet. Insbesondere die kleinen baltischen Staaten spielen hier eine Schlüsselrolle.

Deswegen versucht die Friedrich-Naumann-Stiftung mit ihrem neuen Büro für die baltischen Staaten in Vilnius, Litauen, die örtlichen sicherheitspolitischen Bewertungen in Deutschland sicht- und hörbarer zu machen. Die Freiheit der liberalen Demokratien in Europa hängt mehr denn je auch von ziviler Resilienz, militärischer Kriegstüchtigkeit und ausreichender Abschreckung ab.

