Ein israelischer Rat warnt vor einem Krieg mit der Türkei. Auch der türkische Präsident Erdoğan drohte bereits mit einer Eskalation. Ein großer Konflikt könnte den Nahen Osten weiter ins Chaos stürzen. Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Eigentlich zählten beide Staaten machtpolitisch zu den Gewinnern des vergangenen Jahres: Israel hat nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023 Strukturen der Islamisten im Gazastreifen ausgeschaltet, die islamistische Hisbollah im Libanon stark geschwächt und damit auch den Erzfeind Iran zurückgedrängt.

Die Türkei hat dagegen mit ihrer Unterstützung für oppositionelle Milizen in Syrien maßgeblich zum Fall des Diktators Baschar al-Assad beigetragen. So konnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen Einfluss auf das Nachbarland massiv ausbauen.

Israel und die Türkei haben damit demonstriert, dass sie momentan militärisch die bestimmenden Regionalmächte im Nahen Osten sind. Trotzdem kommt die Region nicht zur Ruhe, im Gegenteil: Denn nun könnten ausgerechnet diese beiden Staaten vor einem bewaffneten Konflikt stehen. Das befürchtet zumindest eine von der israelischen Regierung eingesetzte Kommission, die damit in der vergangenen Woche einen Schockmoment auslöste.

Dreht sich die Eskalationsspirale weiter, steht der Nahe Osten jetzt vor einem noch größeren Krieg?

Erdoğan jedenfalls macht kein Geheimnis daraus, dass er den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgrund seiner Kriegsführung im Gazastreifen für einen Verbrecher hält. Diese Feindschaft birgt riesiges Eskalationspotenzial. Aber ob es tatsächlich zu einem Krieg kommt, hängt auch vom weiteren Verlauf des Gazakrieges ab – und nicht zuletzt vom westlichen Einfluss.

Hamas-Terrorakt verhinderte Annäherung

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Israel waren in der Vergangenheit schon des Öfteren angespannt. Doch vor dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober näherten sich Erdoğan und Netanjahu eigentlich an. Beide wollten die Konflikte der Vergangenheit ruhen lassen, aus wirtschaftlichen Gründen. Die israelische und türkische Regierung hatten vor, mit der gemeinsamen Erschließung von Gasvorkommen im Mittelmeer Geld zu verdienen – ein Geschäft, das besonders die Türkei aufgrund der eigenen Wirtschafts- und Währungskrise gut hätte gebrauchen können.

Doch: Ein Frieden und diplomatische Beziehungen zwischen der Türkei und Israel sind traditionell eng mit der Lage der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland verbunden.

So zog die türkische Regierung in den vergangenen 15 Jahren ihren Botschafter mehrfach aus Israel ab, immer war der Nahostkonflikt der Grund dafür. Im Jahr 2010 enterte die israelische Marine das türkische Passagierschiff Mavi Marmara, das mit Hilfsgütern für den Gazastreifen beladen war.

2018 folgte erneut ein diplomatischer Eklat zwischen beiden Ländern, nachdem Dutzende palästinensische Demonstranten bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee im Gazastreifen gestorben waren.

Jede Eskalation in Gaza trifft die Türkei dabei empfindlich. Erdoğan sieht sich als Schutzmacht der muslimischen Sunniten im Nahen und Mittleren Osten und insbesondere der Palästinenser. Seine aggressiven Reden, seine öffentlichen Vergleiche zwischen Netanjahu mit Adolf Hitler und seine Titulierung von Israel als Verbrecherstaat – all das findet in der türkischen Bevölkerung großen Anklang.

Denn aus türkischer Perspektive unterdrückt Israel die Freiheitsrechte der Palästinenser mit Gewalt – und der Westen schaut tatenlos zu, aufgrund der kolossalen Verbrechen des Deutschen Reiches an Jüdinnen und Juden im Zweiten Weltkrieg.