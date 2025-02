Russlands Wirtschaft steuert in die Krise

Aktualisiert am 18.02.2025 - 18:47 Uhr

Aktualisiert am 18.02.2025 - 18:47 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Kremlchef Wladimir Putin (Archivbild): Drei Jahre Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen an der russischen Wirtschaft nicht ohne Folgen vorbei. (Quelle: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/dpa/dpa-bilder)

In Russland verdichten sich die Hinweise auf eine bevorstehende Wirtschaftskrise. Der Rüstungssektor boomt, doch für andere Branchen wird es langsam eng.

Seit drei Jahren führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine . Der Westen hat versucht, die russische Wirtschaft mit Sanktionen zu schwächen. Lange Zeit schien Moskau gegen die Einschränkungen immun – dank gigantischer staatlicher Investitionen in den Rüstungssektor.

Doch nun gibt es Verhandlungen zur Beendigung des Ukrainekriegs, deren Folgen bisher nicht absehbar sind. Stößt die russische Kriegswirtschaft bald an ihre Grenzen? Ein Überblick.

Wie steht es um die russische Wirtschaft?

In erster Linie ist das die Rüstungswirtschaft, die dank der Ausgaben im russischen Militäretat boomt. Daneben hat die Automobilbranche ihren Absatz im Vergleich zum Katastrophenjahr 2023 um 50 Prozent gesteigert, die Düngemittelindustrie um 30 Prozent. Dank zunehmender Marktabschottung hat aber auch etwa der Weinanbau in Russland ein Plus von 30 Prozent erzielt.