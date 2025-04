Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie sieht die Zukunft für Israel und Gaza aus? Die brisante Lage spitzt sich mit Trumps Vorschlägen zu. Ein Experte beleuchtet die Situation und mögliche Wege zu einer Lösung.

Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt: Der Gaza-Krieg geht weiter, Israel setzt darauf, die Geiseln zu befreien, die von der Terrororganisation Hamas verschleppt wurden. Gleichzeitig mischt sich US-Präsident Donald Trump ein – und will im Gazastreifen eine "Rivieria des Nahen Ostens" errichten. Ein Vorschlag, der international Bestürzung ausgelöst hat.

Gibt es noch Hoffnung auf Freilassung der restlichen Geiseln? Und ist die militärische Eskalation der richtige Weg? Der Politikwissenschaftler Remko Leemhuis ordnet die Lage ein – und bewertet Donald Trumps Israel-Politik. Auch Forderungen an die neue Merz-Regierung stellt Leemhuis auf.

t-online: Herr Leemhuis, Israel hat seine Offensive im Gazastreifen zuletzt erneut ausgeweitet. Warum?

Remko Leemhuis: Die Hamas hält weiterhin Geiseln fest. Die israelische Regierung glaubt, dass militärischer Druck die Hamas unter Zugzwang setzt – das hat schon in der Vergangenheit funktioniert und auch in den vergangenen Tagen nach Aufnahme der Militäroperationen hat die Hamas wieder Bereitschaft angedeutet. Zwar wäre es auch in Israel allen lieber, die Geiseln anders zu befreien. Aber der 7. Oktober 2023 hat gezeigt: Die Hamas hat kaum Interesse an politischen Lösungen.

Gibt es überhaupt noch Hoffnung, dass weitere Geiseln lebend freikommen?

Die Hoffnung bleibt. Aber vieles deutet darauf hin, dass ein Teil der Geiseln nicht mehr lebt. Gesicherte Informationen gibt es nicht – das macht die Lage umso schwieriger.

Ist es richtig, den militärischen Druck zu erhöhen – trotz hoher Opferzahlen unter Zivilisten?

Niemand in Israel will zivile Opfer. Aber die Hamas zwingt Israel in dicht bewohnten Gebieten zu Kämpfen mit entsprechenden Konsequenzen. Und die Hamas legt alles darauf an, dass es zivile Opfer gibt, weil es ihrer Propaganda hilft. Das israelische Militär hingegen versucht, zivile Opfer so gut es geht zu vermeiden. Und im Übrigen sollte auch mit den Zahlen vorsichtig umgegangen werden. Erst vor zwei Tagen hat die Hamas die Zahl der Toten um 3.400 Tote reduziert und gleichzeitig eingestanden, dass zwei Drittel der Opfer im kampffähigen Alter sind.

In der israelischen Regierung gibt es teils sehr radikale Stimmen – besonders am rechten Rand. Widerspricht das nicht dem Anspruch, Zivilisten zu schützen?

Man muss unterscheiden zwischen Regierung und Militär. Es gibt einzelne Politiker, deren Äußerungen wir kritisieren – auch öffentlich. Aber diese Personen haben keinen operativen Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Sie repräsentieren auch nicht die israelische Gesellschaft. Ich war mehrfach vor Ort, auch in Gesprächen mit Zivilisten. Mein Eindruck: Die große Mehrheit in Israel will keinen Rachefeldzug, sondern unterscheidet klar zwischen Hamas und der palästinensischen Bevölkerung.

Kann es mit der aktuellen israelischen Regierung denn eine Friedenslösung geben?

Diese Frage wird in Europa oft auf den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu reduziert. Aber wenn es um die Sicherheit und Existenz des Landes geht, gibt es in Israel zwischen den Parteien fast keinerlei Differenzen. Auch Oppositionsführer wie Jair Lapid haben den aktuellen Kurs unterstützt. Gleichzeitig fehlt es auf der palästinensischen Seite an einem ernsthaften Gesprächspartner. Mahmud Abbas etwa hat seit dem 7. Oktober kaum Gesprächsbereitschaft erkennen lassen. Und solange Israel sich im Kriegszustand befindet, ist es schwer, für eine Friedenslösung eine gesellschaftliche Mehrheit im Land zu finden.

In Gaza gab es zuletzt Proteste gegen die Hamas. Kann von dort ein Umbruch ausgehen?