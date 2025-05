Aktualisiert am 19.05.2025 - 17:20 Uhr

US-Präsident Donald Trump am Telefon im Oval Office des Weißen Hauses (Archivbild): Er lehnt neue Sanktionen gegen Russland bislang ab. (Quelle: Shealah Craighead, via www.imago-images.de)

Optimisten hoffen auf einen Durchbruch in den Friedensbemühungen für die Ukraine: Zur Stunde sprechen die Staatschef der USA und Russlands miteinander.

Trumps Ziel für das Telefonat sei es, ein Ende dieses "Konflikts" herbeizuführen, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Der US-Präsident sei über beide Konfliktparteien "frustriert". Das Telefonat folgt auf die ersten direkten Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine seit mehr als drei Jahren am Freitag in Istanbul. Das Treffen endete aber ohne Annäherung in der Frage einer Waffenruhe.