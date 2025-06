Newsblog zur Lage in Nahost Israel greift Irans Ölministerium und Polizei an

Von t-online Aktualisiert am 15.06.2025 - 18:39 Uhr Lesedauer: 54 Min.

Player wird geladen Im Video: Hier schlagen Raketen in Tel Aviv ein. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Der Iran und Israel bombardieren sich weiter. Friedrich Merz sagt Tel Aviv Hilfe zu. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Israel greift Irans Ölministerium und Polizei an

In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Medienberichten zufolge zentrale Einrichtungen und Behörden zum Ziel israelischer Luftangriffe geworden – darunter das Ölministerium und die Polizeidirektion. Augenzeugen berichteten zudem am Sonntag von viel Verkehr und Staus in den Straßen, weil viele Menschen die Stadt zu verlassen versuchen.

Loading...

Die Nachrichtenagentur Tasnim verbreitete zudem Bilder von Häusern in Trümmern und Einsätzen von Rettungskräften und berichtete von einem Angriff auf Wohngebiete und ein Studentenwohnheim mit Verletzten.

Auch aus der Stadt Maschhad weit im Osten wurden erneut Angriffe gemeldet, auch in der Nähe eines Flughafens. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben in Maschhad auf einem Flughafen ein iranisches Tankflugzeug angegriffen.

Zuvor war bereits von israelischen Angriffen gegen das Hauptquartier des iranischen Verteidigungsministeriums sowie einer staatlichen Atom-Forschungsorganisation, einem Kommando des Verteidigungsministeriums und auf ein Öllager in Teheran berichtet worden. In einigen Stadtteilen fiel das Wasser aus. In Videos auf dem Webportal der Tageszeitung Hafte-Sobh war zu sehen, wie eine zerstörte Straße unter Wasser stand, drumherum Autos auf ihren Dächern.

"Hoffentlich bald vorbei": Iraner wollen Ende des Regimes

Die islamische Republik steht unter Beschuss. Doch was bedeutet das für die Menschen im Land? Die Angst vor dem Krieg mischt sich mit Hoffnung auf Veränderung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Iran startet Raketenangriff auf Israel

Der Iran hat eine weitere Welle von Raketen auf Ziele in Israel gefeuert. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars. Derweil heulen in ganz Israel Sirenen, um Menschen vor den Raketen zu warnen, teilte das israelische Militär in einem Beitrag auf X mit.

Der israelische Heimatschutz veröffentlichte am Sonntagnachmittag Anweisungen für die Menschen im ganzen Land. Sie sollten in der Nähe von Schutzräumen und Bunkern bleiben, hieß es. Alle Bewegungen im öffentlichen Raum sollten auf ein Minimum beschränkt werden, so ein Militärsprecher. Öffentliche Versammlungen müssten vermieden werden. Diese Anordnungen gelten den Angaben zufolge so lange, bis eine Aktualisierung veröffentlicht wird.

Merz: Israel hat Deutschland um Hilfe gebeten

Bundeskanzler Friedrich Merz hat vor seinem Abflug zum G7-Gipfel in Kanada erneut Stellung zur eskalierenden Lage im Nahen Osten bezogen. Das iranische Atomprogramm sei eine Bedrohung für Israel, gegen die sich das Land verteidigen dürfe, erklärte der CDU-Politiker. Merz fügte hinzu, dass Israel Deutschland gebeten habe, Feuerlöschmittel zur Verfügung zu stellen. "Das werden wir umgehend auch in die Wege leiten." Außerdem erklärte er: "Wir wappnen uns auch in Deutschland für den Fall, dass Iran israelische oder jüdische Ziele in Deutschland ins Visier nehmen sollte."

Merz: Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten verhindern