Newsblog zur Lage in Nahost

Aktualisiert am 13.06.2025 - 20:36 Uhr Lesedauer: 28 Min.

Waren Pizzabestellungen ein Vorzeichen auf den israelischen Angriff?

Der israelische Angriff auf den Iran überraschte viele politische Beobachter. In Washington gab es aber ein ungewöhnliches Vorzeichen. Mehr dazu lesen Sie hier .

Israel meldet iranischen Gegenschlag

Das iranische Militär hat einen Gegenangriff auf Israel gestartet. Nach Angaben der israelischen Armee wurde Luftalarm in Teilen des Landes ausgelöst, heißt es auf dem Profil der Streitkräfte auf der Plattform X. Grund seien aus dem Iran abgefeuerte Raketen.

Flugabwehrsysteme sollen über Teheran aktiv sein

Im Zentrum der iranischen Hauptstadt ist mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge ein Flugabwehrsystem aktiviert worden. Über Teheran waren am Abend mehrere kleinere Explosionen am Himmel zu sehen, wie etwa Videos der Nachrichtenagentur Tasnim zeigten. Auch Augenzeugen bestätigten der dpa, dass die Luftabwehr aktiv war. Über Schäden ist bislang nichts bekannt.

Bericht: USA verlegen Zerstörer im Nahen Osten

Das US-Militär verlegt Medienberichten zufolge Kriegsschiffe und anderes Gerät, um Israel bei der Abwehr iranischer Gegenangriffe unterstützen zu können. Die "New York Times" berichtete, der Zerstörer "USS Thomas Hudner" sei ins östliche Mittelmeer verlegt worden, und ein Zweiter solle womöglich bald folgen. Zudem werde die Luftwaffe zusätzliche Kampfjets in die Region verlegen, zitierte die Zeitung einen nicht namentlich genannten Beamten.

Zunächst hatte die Nachrichtenagentur AP darüber berichtet. Eine Anfrage der dpa dazu beim US-Verteidigungsministerium blieb vorerst unbeantwortet. Die USA betonen, dass sie sich nicht an den israelischen Angriffen auf den Iran beteiligen. Den Medienberichten zufolge heißt es aus dem Verteidigungsministerium, dass es bei der Verlegung nicht um die Beteiligung an den Angriffen gehe.

Bereits bei vorigen Angriffen Teherans auf Israel halfen US-Kriegsschiffe, ballistische Raketen des Irans abzuschießen. Die USA unterhalten in der Region zahlreiche Stützpunkte, darunter im Iran, in Katar und in Bahrain, auf denen US-Medienberichten zufolge aktuell rund 40.000 Soldaten stationiert sind.