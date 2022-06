Auf große Medienresonanz ist Friedmans Entdeckung bisher nicht gestossen. Blumenthal, der Journalist mit der Kamera an der HĂŒfte, ist ziemlich allein hier. Von genau einem Demonstranten berichtet er, einem Veteranen mit einem Georgs-BĂ€ndchen am Hemd, einem Zeichen der UnterstĂŒtzung von Putins Russland .

Ukraine und Russland sind Thema

Es gibt seit einigen Jahren zu den Treffen eine Liste mit den Themen und eine mit den Teilnehmern. Staatschefs und Geheimdienstchefs, hochrangige MilitĂ€rs und VorstĂ€nde der bekanntesten Konzerne reden abgeriegelt von der Öffentlichkeit miteinander. Und niemand erfĂ€hrt, wer was sagt. Das ist die Grundregel seit dem ersten Treffen im Mai 1954 im "Hotel de Bilderberg" in Oosterbeek in den Niederlanden, das dem Treffen den Namen gab.

Grund fĂŒr Spekulationen

Die Geheimhaltung löst seit Jahren Unmut aus und spornt die Fantasie an. Kritiker finden es bedenklich, wenn Politiker sich fernab öffentlicher Kontrolle Tage mit Firmenchefs und Geheimdienst-GrĂ¶ĂŸen treffen – und dabei möglicherweise unter Druck gesetzt werden. Globalisierungsgegner sehen die Konferenz mit großem Unbehagen. FĂŒr Verschwörungsideologen ist das Bilderberg-Treffen der Inbegriff einer angeblichen, geheimen Weltregierung, die hier noch ungestörter finstere PlĂ€ne zur Versklavung der Menschheit schmieden kann als beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Teil der Weltregierung wĂ€re dann auch der GrĂŒnen-Politiker JĂŒrgen Trittin, der 2012 zu der Konferenz fuhr. Bei ihm hörte sich das nicht so spannend an, als er sich gegen heftige Kritik an der Teilnahme wehrte. Das Treffen, so schreibt Trittin, unterscheide "sich wenig von vielen anderen Konferenzen, bei denen Manager, Wissenschaftler und Politiker zusammentreffen. (...) Damit solche Diskussionen nicht nur in den ĂŒblichen Textbausteinen enden, finden sie hĂ€ufig vertraulich statt. Dies unterscheidet Bilderberg-Konferenzen nicht von vielen anderen Formaten, wo sich Think-Tanks, Politiker und Unternehmen treffen."