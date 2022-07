Zweite Reise nach Kriegsbeginn: Wladimir Putin zu Gesprächen im Iran

Zweite Reise nach Kriegsbeginn Putin reist zu Gesprächen mit Raisi und Erdoğan in den Iran Von dpa Aktualisiert am 19.07.2022 - 07:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Wladimir Putin: Der russische Präsident wird zu Gesprächen im Iran erwartet. (Quelle: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa-bilder)

Russlands Präsident will mit seinem iranischen und türkischen Kollegen über die Lage in Syrien sprechen – aber auch über den Krieg in der Ukraine.

Kremlchef Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan treffen sich am Dienstag mit Irans Präsident Ebrahim Raisi. Bei dem Gipfel in der iranischen Hauptstadt Teheran sind offiziell Gespräche über eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien geplant. Nach Kremlangaben geht es allerdings um eine ganze Reihe von Fragen zur internationalen Politik, darunter der Krieg in der Ukraine. Das Treffen findet kurz nach einer mehrtägigen Reise des US-Präsidenten Joe Biden in die Region statt. Biden kehrte erst am Wochenende aus Saudi-Arabien zurück – dem großen regionalen Rivalen Irans.

Loading... Embed

Die drei Staaten haben bereits in der Vergangenheit über Syriens Zukunft verhandelt. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei wiederum ist mit der Opposition verbündet. Am Mittwoch wird nach dpa-Informationen auch Syriens Außenminister zu einem Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen in Teheran erwartet.