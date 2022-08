Russland und das Gas: Warum Wladimir Putins Verzweiflung wächst

Die Zukunftsangst ist eine Volkskrankheit der Deutschen, laut aktueller Umfrage blicken nur 19 Prozent optimistisch in die Zukunft. Die anderen frühstücken jeden Morgen am Rande der Apokalypse. Diese harmlose Marotte kann leicht gegen das Land wie eine Waffe angewendet werden.

Wir sehen das an dem aktuellen Gaserpressungsversuch der russischen Regierung. Das Regime lässt nichts unversucht, um die Europäer unter Druck zu setzen: Sollte die Stimmung in Europa kippen, könnte es dem Kreml zu einem Sieg verhelfen. Und die Sieger haben immer recht, sie werden nicht bestraft.

Ohne Geld kein Krieg

Also sägen die Russen an jedem Stuhl, auf dem die Europäer sitzen. Gleichzeitig sieht man an diesen Erpressungsversuchen, wie die Verzweiflung im Kreml steigt. Alles, was das Regime in der letzten Zeit unternimmt, ist von einer gewissen Debilität gekennzeichnet. Denn der Zeitpunkt für die Gaserpressung war denkbar unpassend gewählt, mitten in einem sehr heißen Sommer.