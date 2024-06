Kriege, Klimakrise und eine mögliche Neuauflage von Donald Trump als US-Präsident: Die globale Lage ist angespannt. Bestsellerautor T.C. Boyle sieht schwarz für die Menschheit, die Gründe dafür nennt er im Interview.

Die Erde heizt sich dramatisch auf, Russland führt Krieg und fordert den Westen heraus, während Donald Trump seine Rückkehr ins Weiße Haus plant: Kein Zweifel, der Planet befindet sich in einer lebensbedrohenden Krise. T.C. Boyle beobachtet und analysiert diese Entwicklung seit Jahrzehnten in seinen Romanen und Kurzgeschichten, gerade hat er mit "I Walk Between the Raindrops" einen neuen Band herausgebracht.

Hoffnung für die Menschheit hat der amerikanische Bestsellerautor Boyle kaum noch. Weshalb und welche Rolle Männer wie Wladimir Putin und Donald Trump in dieser krisenreichen Zeit spielen, erklärt T.C. Boyle im Interview.

t-online: Herr Boyle, wir werden nun über deprimierende Dinge wie Klimakrise, Umweltzerstörung und eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps sprechen. Gibt es zumindest eine Sache, die Sie positiv für die Zukunft stimmt?

T.C. Boyle: Nein.

Ist da wirklich nichts?

Ich sehe nicht viel Hoffnung. Mittlerweile bin ich recht alt, allein in meiner Lebenszeit hat sich die Bevölkerung der Erde mehr als verdoppelt. Wir erleben gerade den Aufstieg des Faschismus in Amerika, in ganz Europa und auch anderswo, etwa in Form des Islamo-Faschismus, wenn man ihn so nennen will. Diese Entwicklung erscheint mir als Symptom des letzten Kampfes um Ressourcen auf diesem überbevölkerten Planeten.

Sollten wir tatsächlich an diesem Punkt angelangt sein?

Ein Phänomen wie die Terroristen vom "Islamischen Staat" sind ein Beispiel dafür, Wladimir Putin ein anderes. Sie nehmen sich einfach, was sie wollen. In der Ukraine eliminiert Putin nun andere Menschen. Denn welchen Wert hat ein Menschenleben für solche Leute, wenn es acht Milliarden von uns gibt? Ich spreche in diesem Zusammenhang gerne vom Kalifornischen Kondor und wie er überlebt hat.

Tom Coraghessan Boyle, 1948 in Peekskill im US-Bundesstaat New York geboren, ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Gegenwart. Bislang hat Boyle 19 Romane veröffentlicht, darunter das 2023 erschienene Buch "Blue Skies". Kürzlich kam mit "I walk between the Raindrops. Stories" eine Sammlung von Kurzgeschichten Boyles im Carl Hanser Verlag heraus.

Wo ist da die Verbindung zu uns Menschen?

Der Kalifornische Kondor – ein wirklich beeindruckendes Tier – war vor nicht allzu langer Zeit in freier Wildbahn ausgestorben, die wenigen überlebenden Exemplare wurden für Zuchtzwecke eingefangen. Mittlerweile sind Kalifornische Kondore wieder in Freiheit, das ist eine großartige Sache. Aber was ist der Wert dieses Tieres, dieses Aasfressers, im Verhältnis zum Leben eines Kindes, das uns acht Milliarden Menschen geboren wird?

Worauf wollen Sie hinaus?

Hier zeigen sich die Dimensionen unseres Werts als Spezies. Wir sind einfach wahnsinnig überbevölkert. Das gibt uns auch eine Antwort auf die Frage, warum der Faschismus gerade erstarkt. Ein starker Führer ohne jegliches Mitgefühl kommt daher und teilt der Welt mit, dass sie ihn mal kreuzweise kann: "Hoch die Mauer und erschießt sie alle." Darauf steuern wir im Grunde zu. Also nein, ich habe tatsächlich nicht viel Hoffnung für die Menschheit.

Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich hoffe, dass Sie falsch liegen …

Mit meinen Prognosen liege ich immer falsch, also warum nicht auch hier? Elvis Costello fragt in einem seiner Songs: "Was ist so lustig an Frieden, Liebe und Verständnis?" In einem Amerika, das so radikal gespalten ist, können wir wahrlich ein wenig mehr davon gebrauchen. Wir erleben derzeit auch zwei große Kriege, China poltert gegen Taiwan, das ist insgesamt sehr beunruhigend. Denn niemand kann die Bösen davon abhalten, sich zu holen, was sie wollen. Die Idee der Demokratie, der Freiheit und auch dessen, was wir beide hier tun, nämlich uns über jedes beliebige Thema friedlich unterhalten zu können, ist ein Wunder in der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, dass wir leider sein Ende erleben werden.

Als Schriftsteller thematisieren Sie immer wieder etwa die Klimakrise oder die Umweltzerstörung, so wie in Ihrem kürzlich veröffentlichten Buch "I Walk Between the Raindrops" mit 13 Kurzgeschichten. Was bewirken Ihre Geschichten?