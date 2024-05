Mit einem neuen Gesetz könnte die Regierung in Georgien Oppositionelle im Land mundtot machen. Das Vorhaben erinnert an ähnliche Maßnahmen in Russland. Gibt das Land jetzt seinen pro-westlichen Kurs auf?

Die Bilder vor dem Parlamentsgebäude in Tiflis sind fast schon alltäglich. Seit Wochen versammeln sich tausende Demonstranten in der georgischen Hauptstadt, um gegen ein umstrittenes Gesetzvorhaben der Regierung zu protestieren. Allein am vergangenen Mittwoch sollen es rund 30.000 Menschen gewesen sein. Die Polizei hatte dabei auch schon Wasserwerfer und Gummigeschosse eingesetzt.

Am Dienstag kam es allerdings nicht nur vor, sondern auch im Parlamentsgebäude zu Handgreiflichkeiten: Aufnahmen zeigten, wie sich zahlreiche Parlamentarier schubsten und aufeinander losgingen. Am Ende wurde das viel diskutierte Gesetz allerdings mit einer großen Mehrheit beschlossen: Künftig müssen Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Gelder aus dem Ausland erhalten, sich als "Agenten ausländischer Einflussnahme" registrieren lassen.

Die Regierung spricht davon, durch das Gesetz für mehr Transparenz zu sorgen. Die vielen Demonstranten sehen dagegen darin ein neues Instrument, Oppositionelle in dem Land mundtot zu machen. Daher wird das Gesetz auch als "russisches Gesetz" bezeichnet. Auch die Türkei hatte zuletzt angekündigt, ein ähnliches Gesetz zu planen.

Ein ehemaliger Sowjetstaat, in dem Russland zwei Regionen kontrolliert, wird von Massenprotesten aufgrund umstrittener Entscheidungen der Regierung heimgesucht: Wer sich die Situation in Georgien aktuell anschaut, könnte leicht Parallelen zur Situation in der Ukraine zu Beginn der sogenannten Euromaidan-Proteste ziehen. Droht das Land jetzt tatsächlich in einen ähnlichen Konflikt gezogen zu werden und seinen Anschluss an den Westen wieder zu verlieren?

Oppositionelle, Medien, NGOs

Grundsätzlich sind die Parallelen zu vergleichbaren Maßnahmen in Russland nicht zu übersehen. 2012 begann der Kreml damit, Organisationen, die politisch tätig sind und aus dem Ausland finanziert wurden, als sogenannte ausländische Agenten zu kennzeichnen. Später wurde das Gesetz ausgeweitet: Mittlerweile kennzeichnet der Kreml auch Einzelpersonen. Dafür reicht auch schon eine "Beeinflussung" durch das Ausland – oder besser gesagt das, was der Kreml darunter versteht. Auf der russischen "Agentenliste" stehen unter anderem der Oppositionelle Michail Chodorkowski, die unabhängige Zeitung "Moscow Times" oder die Umweltschutzorganisation WWF.

Der Druck auf Oppositionelle hat in Georgien allerdings auch ohne das Gesetz in den vergangenen Monaten zugenommen. Verschiedene Politiker berichteten zuletzt dem Nachrichtenportal "Politico" von Einschüchterungsversuchen und tätlichen Angriffen: Anfang des Monats wurde etwa der Oppositionspolitiker Dimitri Chikovani von mehreren Unbekannten in der Nähe seines Hauses zusammengeschlagen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie mehrere Personen auf den am Boden liegenden Politiker einschlugen. Dabei erlitt er unter anderem eine Gehirnerschütterung und eine gebrochene Nase.

Doch warum genau will die georgische Regierung jetzt stärker gegen Oppositionelle vorgehen? Stefan Meister, Osteuropaexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), sieht in dem Gesetz eine Gefahr: "Die Sorgen der Zivilgesellschaft sind in Georgien absolut berechtigt", sagt Meister im Gespräch mit t-online. Die Regelung ziele dabei vor allem auf die Zivilbevölkerung und die freien Medien ab: Die seien nämlich auf ausländische Gelder bei ihrer Arbeit angewiesen. Die oppositionellen Parteien seien dagegen zu zerstritten und gespalten, sodass sie aktuell für die Regierungspartei "Georgischer Traum" keine Gefahr sind.

(Quelle: imago-images-bilder) Zur Person Dr. Stefan Meister ist Leiter des Zentrums für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Davor war er unter anderem Direktor des Südkaukasus Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Tiflis (2019-21).

Schon im vergangenen Jahr hatte die Regierung einen ersten Vorstoß zu dem Gesetz unternommen, das Bestreben allerdings nach den ersten Massenprotesten wieder zurückgezogen. Dass sie gerade jetzt einen zweiten erfolgreichen Anlauf nahm, ist laut Stefan Meister kein Zufall: "Der Zeitpunkt für das Gesetz ist perfekt gewählt" – und das aus gleich mehreren Gründen. Aufgrund des Europa-Wahlkampfes ist gerade aus Brüssel wenig Gegenwind zu erwarten. Die Parlamentarier sind zu sehr mit den Wahlen beschäftigt und die EU-Kommission wird sich nach der Abstimmung ebenfalls neu formieren.