Sorge vor Angriff Irans USA verstärken Militärpräsenz in Nahost Von dpa Aktualisiert am 03.08.2024 - 09:41 Uhr Lesedauer: 5 Min. Ein Zerstörer der US-Marine in der Philippinensee: Die USA schicken weitere Kriegsschiffe und Kampfjets in den Nahen Osten. (Quelle: IMAGO/Mc3 Robert Hicks/U.S Navy/imago)

Nach der Tötung des politischen Anführers der islamistischen Hamas in Teheran droht der Iran Israel mit Vergeltung. Die Sorge vor einer Eskalation wächst.

Im Nahen Osten verdichten sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Vergeltungsschlag des Irans gegen Israel. Diplomatische Versuche, eine Eskalation mit der Gefahr eines regionalen Krieges nach der Tötung des Hamas-Anführers Ismail Hanija in Teheran zu verhindern, blockt der Iran Medienberichten zufolge ab.

Während Israels Armee in höchster Alarmbereitschaft ist, verlegen die USA nach Angaben des Verteidigungsministeriums zusätzliche Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge zur Abschreckung in die Region. Beide Verbündete bereiteten sich auf die Abwehr eines Angriffs vor, der schon an diesem Wochenende erfolgen könnte, meldete das "Wall Street Journal". Es werde befürchtet, dass ein Angriff diesmal breiter und komplexer sein wird als Irans Attacke auf Israel im April.

Damals hatte Teheran den jüdischen Staat mit 330 Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen. Allerdings erst, nachdem der Iran sein Vorhaben im Voraus Diplomaten signalisiert und Israel und den USA Zeit zur Vorbereitung gegeben hatte, wie das "Wall Street Journal" festhielt. Am Ende konnte Israel die meisten Geschosse aus eigener Kraft und mithilfe der USA und anderer Verbündeter abfangen. Mehr zu dem Angriff im April lesen Sie hier.

Dieses Mal agierten Israel und seine Verbündeten "in einem Vakuum", schrieb die US-Zeitung. Der Mangel an Informationen und damit der Kalkulierbarkeit versetzt die gesamte Region im Nahen Osten in einen der gefährlichsten Momente seit Beginn des Krieges im Gazastreifen im Oktober.

Bericht über Festnahmen im Iran nach Anschlag auf Hanija

Wie die "New York Times" unter Berufung auf zwei mit den Ermittlungen vertraute Iraner berichtete, wurden im Zusammenhang mit dem tödlichen Anschlag auf Hamas-Anführer Hanija in Teheran mehr als zwei Dutzend Personen verhaftet. Darunter befänden sich ranghohe Geheimdienstoffiziere, Militärbeamte und Mitarbeiter des vom Militär betriebenen Gästehauses, in dem Hanija unterkam. Wie die Zeitung "The Telegraph" unter Berufung auf zwei iranische Beamte meldete, soll Israels Auslandsgeheimdienst Mossad für den Anschlag zwei iranische Sicherheitsagenten angeheuert haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Sie hätten Sprengsätze in drei Zimmern des Gästehauses platziert. Die Agenten sollen sich anschließend ins Ausland abgesetzt haben, hätten aber in Kontakt mit einer Quelle vor Ort gestanden. Um 2.00 Uhr nachts am Mittwoch hätten sie dann den Sprengstoff aus dem Ausland per Fernzündung in dem Zimmer detonieren lassen, in dem sich Hanija aufhielt. Israel hat sich zu dem Tod von Hanija bisher nicht geäußert. Die Hamas und der Iran haben Israel für den Anschlag verantwortlich gemacht und drohen mit massiver Vergeltung.

Berichte: Iran lehnt alle Vermittlungsversuche ab

Die Forderung "von befreundeten und nicht-befreundeten" Staaten nach einer friedlichen Lösung sei für Teheran nach der gezielten Tötung des politischen Anführers der verbündeten Hamas, Hanija, in Teheran inakzeptabel, zitierte das Nachrichtenportal Iran Nuances informierte Quellen. "Israel hat alle roten Linien überschritten", zitierte auch das "Wall Street Journal" einen iranischen Diplomaten. "Unsere Antwort wird schnell und hart sein", sagte der Diplomat.

Auch die Vermittlungsversuche würden Irans Entschlossenheit zu einem Vergeltungsschlag nicht verringern, heißt es im Bericht von Iran Nuances auf der Plattform X. Die USA werden dennoch weiterhin mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um die angespannte Situation in der Region zu deeskalieren, wie das Pentagon weiter mitteilte.