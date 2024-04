Der Iran attackierte Israel, zum ersten Mal direkt. Nun droht eine israelische Gegenreaktion. Experte Richard C. Schneider schätzt die Lage ein.

Mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern griff das iranische Regime Israel an, die Attacke konnte das Land mit westlicher und auch arabischer Hilfe abwehren. Warum attackierte der Iran aber Israel zum ersten Mal direkt von seinem Territorium in einem derartigen Ausmaß? Wie wird Israel auf die Provokation reagieren? Und droht gar ein Flächenbrand? Richard C. Schneider, Journalist, "Spiegel"-Autor und Experte für die Geschichte des Nahostkonflikts, beantwortet diese Fragen im Gespräch.