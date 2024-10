"Das Einzige, was mir bleibt, ist Selbstmord"

Offenbar war er monatelang in Untersuchungshaft und wurde dann anscheinend freigelassen. In dieser Zeit schrammte er eigenen Angaben zufolge nur knapp am Selbstmord vorbei. In der Haftanstalt habe er sich bereits eine Angelschnur um den Hals gewickelt, erinnerte sich dann jedoch an eine Frau, die er einst als Priester scharf für ihre Selbstmordgedanken kritisiert habe. "Ich habe mich damals sehr geirrt", so Puschkow. Wie es für ihn weitergeht, ist derzeit nicht bekannt. Der russische Geheimdienst FSB zumindest gebe seine Laptops nicht heraus, was ihm das Arbeiten erschwere.