Innerhalb kurzer Zeit übernehmen Rebellen einen Großteil der syrischen Großstadt Aleppo. Syriens Regierungstruppen ziehen sich zurück. Was bedeuten die schwersten Kämpfe seit Jahren in dem Land?

In Syrien sind die Kämpfe nach mehreren Jahren wieder heftig aufgeflammt. Eine islamistische Rebellen-Allianz nahm innerhalb weniger Stunden fast die gesamte Millionenstadt Aleppo im Norden des Bürgerkriegslandes ein. Der Vorstoß kam auch für die Regierung von Präsident Baschar al-Assad anscheinend überraschend. Experten sprechen von einem einschneidenden Ereignis in dem Krieg, der seit fast 14 Jahren wütet.

Doch was genau passiert gerade in Syrien? Ein Überblick:

Welche Gruppe hat Aleppo angegriffen?

Warum flammt der Konflikt gerade jetzt wieder auf?

Russland kämpft in der Ukraine , und der Iran ist durch den Konflikt der Hisbollah im Libanon mit Israel militärisch geschwächt. Dazu kommt, dass sich die Rebellen offenbar langfristig auf einen Angriff vorbereitet haben. Sie nutzten schwere Waffen und teilweise auch Drohnen, um so schnell vorrücken zu können.

Der syrische Machthaber kündigte allerdings einen Gegenschlag an: Mit Hilfe seiner Verbündeten und Freunde sei Syrien in der Lage, die Terrorattacken zurückzuschlagen, sagte Assad dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Sajid Al Nahjan, nach Angaben der staatlichen Rundfunkbehörde. Im Laufe des Tages werde der iranische Außenminister Abbas Araghtschi in Damaskus erwartet, um mit seinem syrischen Kollegen die Lage in Aleppo zu besprechen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Irna.