Die Rebellen haben nach eigenen Angaben die "Endphase" ihrer Offensive erreicht. Baschar al-Assad ist geflohen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Rebellen verkünden Sturz der Assad-Regierung

4.25 Uhr: Nach der Flucht von Machthaber Baschar al-Assad hat die Rebellen-Allianz in Syrien den Sturz seiner Regierung verkündet. "Der Tyrann Baschar al-Assad ist geflohen", teilten die Aufständischen in sozialen Medien mit. "Wir verkünden, dass die Hauptstadt Damaskus (von ihm) befreit wurde."

"Dies ist der Moment, auf den die Vertriebenen und die Häftlinge lang gewartet haben, der Moment der Heimkehr und der Moment von Freiheit nach Jahrzehnten der Unterdrückung und des Leids." Gerichtet an die Millionen Flüchtlinge, die durch den Bürgerkrieg vertrieben wurden, erklärten die Aufständischen: "An die Vertriebenen weltweit, ein freies Syrien erwartet euch."

Der 8. Dezember markiere "das Ende dieser dunklen Ära" der Unterdrückung unter Assad und seinem Vater Hafis al-Assad, die das Land mehr als 50 Jahren regierten.

Regierungschef: Zur Machtübergabe bereit

4.30 Uhr: Der syrische Regierungschef Mohammad Ghazi al-Jalali soll den Rebellengruppen mitgeteilt haben, für eine Machtübergabe bereit zu sein. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.

Feiern in Damaskus

4.07 Uhr: Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen bereits Tausende in Damaskus den Fall des Assad-Regimes feiern. Menschen seien auf den Straßen und tanzten oder seien in Autos unterwegs, heißt es.

Sender: Syrisches Militär hat aufgegeben

4.01 Uhr: Nach Angaben des arabischen Senders Al-Hadath soll das syrische Militär seinen Offizieren mitgeteilt haben, dass das Assad-Regime gefallen sei.

Flugzeug mit Assad an Bord abgeflogen

3.55 Uhr: Nach Berichten der Organisation SOHR soll ein Flugzeug mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vom internationalen Flughafen in Damaskus abgeflogen sein. Bislang gibt es aber keine offizielle Bestätigung für die Flucht des Staatsoberhaupts. Zwei syrische Offiziere bestätigten die Flucht gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Wohin Assad geflohen ist, ist derzeit unbekannt.

Hisbollah zieht aus Homs und um Damaskus ab

3.10 Uhr: Die mit der syrischen Regierung verbündete libanesische Hisbollah zieht nach Angaben aus dem Umfeld der Miliz ihre Kämpfer aus der syrischen Stadt Homs und den Außenbezirken der Hauptstadt Damaskus ab. Die Miliz habe ihre Kämpfer in den vergangenen Stunden angewiesen, sich aus Homs zurückzuziehen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus dem Umfeld der Hisbollah. Einige von ihnen sollten nach Latakia in Syrien gehen, andere in die Region Hermel im Libanon. Kämpfer der Hisbollah hätten auch ihre Stellungen um Damaskus geräumt.

Rebellen rücken auf Hauptstadt vor

2.30 Uhr: Der Vormarsch der Rebellen in Syrien Richtung Hauptstadt Damaskus setzt sich in großem Tempo fort. Aus dem Süden und Norden nähern sich der Hauptstadt unterschiedliche Rebellengruppen und kreisen sie ein. Orte im Umland von Damaskus sind Aktivisten zufolge bereits umstellt. Es gibt erste Berichte, dass Rebellen bereits in die Hauptstadt eingedrungen sind.

Syrische Soldaten verlassen das Land Berichten zufolge in Scharen. Aus dem Süden rücken andere aufständische Gruppen vor. Bewohner in Damaskus fürchten sich Berichten zufolge vor einem Eintreffen der Rebellen. Viele Familien hätten bereits ihre Häuser verlassen und seien in den Libanon gereist, hieß es aus gut informierten Kreisen.

Aktivisten: Militär verlässt Flughafen von Damaskus

1.20 Uhr: Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation SOHR sollen Angehörige des syrischen Militärs den Befehl erhalten haben, ihre Positionen am internationalen Flughafen zu verlassen und sich in die Stadt zurückzuziehen. Nach anderen, bislang unbestätigten Berichten, sollen syrische Soldaten in der Hauptstadt desertieren und sich zivile Kleidung anziehen. Die SOHR (Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte) bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk verschiedener Quellen in Syrien. Viele Angaben der Organisation lassen sich nicht unabhängig überprüfen.