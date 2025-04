Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump regiert ohne Rücksicht auf Verluste, die Folgen sind bereits gravierend. Politologe Stephan Bierling erklärt, was den US-Präsidenten antreibt.

Die globale Wirtschaft ist erschüttert, die amerikanischen Verbündeten sind verunsichert und die Grundfesten der US-Demokratie werden attackiert, seit Donald Trump am 20. Januar 2025 erneut als Präsident vereidigt wurde.

Wie stellt sich die Lage rund 100 Tage nach seiner Rückkehr an die Macht dar? Was will Trump mit seiner chaotisch erscheinenden Politik bewirken? Und was könnte ihm Schwierigkeiten bereiten? Diese Fragen beantwortet Stephan Bierling, Politologe und Autor des Buches "Die Unvereinigten Staaten. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie" im Gespräch.

t-online: Professor Bierling, knapp 100 Tage ist Donald Trump nun erneut Herr im Weißen Haus. Hat seine chaotische Politik irgendeine Methode?

Stephan Bierling: Bei Trump geht es zu wie im Zirkus. Es herrscht das Chaos, aber es hat eine gewisse Systematik. Allerdings handelt es sich um eine andere Systematik, als die meisten Mitglieder der Administration, die ich noch für zurechnungsfähig halte, hineininterpretieren wollen. Nehmen wir die Ukraine: Anfangs hat Außenminister Marco Rubio versucht, die entsprechende US-Politik als Trumps großangelegten Plan zu verkaufen, die Russen den Chinesen abspenstig zu machen.

Da war der Wunsch Vater des Gedankens.

Das kann man wohl sagen. Leute wie Marco Rubio, die dem republikanischen Establishment entstammen und sich der Rationalität verpflichtet fühlen, wollen geradezu zwanghaft Strategien in Trumps Politik erkennen. Menschlich ist das verständlich: Es ist ein verzweifelter Versuch, irgendeine Form von Konsistenz in Trumps Politik zu finden. Rubios Kollege im Finanzministerium, Scott Bessent, ergeht es ähnlich in Bezug auf die Zollpolitik. Sie wollen uns einreden, dass es bei all diesen Dingen im Grunde darum gehen würde, die amerikanische Verhandlungsposition zu stärken.

Zur Person Stephan Bierling, geboren 1962, lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Der Politologe war Gastprofessor in den USA, Israel, Australien und Südafrika. 2013 wurde Bierling von der Zeitschrift "Unicum" zum "Professor des Jahres" gewählt. Regelmäßig analysiert Bierling für große Medienhäuser politische Entwicklungen in Deutschland und den Vereinigten Staaten. Nach seinem Spiegel-Bestseller "America First. Donald Trump im Weißen Haus. Eine Bilanz" (2020) brachte Bierling im Dezember 2024 sein Buch "Die Unvereinigten Staaten. Das politische System der USA und die Zukunft der Demokratie" in einer um Donald Trumps Wahlsieg erweiterten Neuauflage heraus.

Was denken Sie?

Ich halte das für Humbug. Das Chaos entstammt Trumps Bauchgefühl, der fünf Minuten vor einer Pressekonferenz nicht weiß, was er da tun und sagen wird. Nun kommen wir zur Systematik: Chaos ist Teil von Trumps Regierungsstil. So hat Trump immer funktioniert, das ist es, was Trump einst von seinem alten Einflüsterer Roy Cohn gelernt hat.

Cohn war ein berüchtigter Anwalt in New York, wo Trumps Karriere begonnen hat.

Cohn hat Trump einst sozusagen für die politische Sphäre ausgebildet. Die zentrale Lehre lautet: Verwirre den Gegner durch möglichst viele Initiativen. Steve Bannon, Trumps früherer Berater, nannte es einmal: "Flood the zone with shit". Wohlwollend lässt es sich so übersetzen: "Überflute die Öffentlichkeit mit Unsinn". Darin ist Trump ein absoluter Meister. Wir kommen bei seinen zahlreichen Sprüngen durch die Weltgeschichte doch gar nicht mehr mit: Gerade war die Ukraine das zentrale Thema, dann kamen die Zölle, es gibt diesen Konflikt mit Universitäten wie Harvard und die Abschiebungen nach El Salvador sollten wir auch nicht vergessen. Nun greift er mit Jerome Powell den US-Notenbankchef an. Wer soll da den Überblick behalten?

Wie erfolgreich ist Trump mit diesem Vorgehen?

Trump ist viel zu erfolgreich damit. Er überlädt das so wichtige System der Checks and Balances innerhalb der amerikanischen Politik systematisch. Der Kongress, die Gerichte und die Medien hinken ihm hinterher. Logisch, ein guter Journalist braucht eine gewisse Zeit, um ordentlich zu recherchieren. Das gilt auch für die Gerichte und ebenso für den Kongress. Trump ist in dieser Spanne bereits drei, vier Themen weiter. Wir leben sozusagen in seiner Reality-TV-Show, Trump veranstaltet eine Art Dschungelcamp, in dem er die Nase vorn hat, weil wir noch dabei sind, seine letzten Streiche zu verdauen.

Trump verspricht seinen Wählern und Anhängern, die USA wieder "großartig" zu machen. Kann er liefern, was auch immer er damit meint?