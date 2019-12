EU-Staaten einigen sich auf Klimaziel für 2050

Europa kann die Erderwärmung nicht allein dämpfen – das ist klar. Die EU-Staaten haben sich nun ein wichtiges Ziel gesetzt. Doch der Kompromiss kommt mit Haken und Ösen.

Die EU-Staaten haben sich in der Nacht zum Freitag auf einen Kompromiss beim Klimaschutzziel für 2050 geeinigt. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel auf Twitter mit. "Einigung auf Klimaneutralität bis 2050", schrieb Michel. Der Gipfel habe einen Deal bei diesem wichtigen Ziel erreicht.

Agreement on #Climate neutrality by 2050 #EUCO reaches a deal on this important goal