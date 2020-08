Ursache noch unklar

Starke Explosion erschüttert Beirut – Tote und Hunderte Verletzte

04.08.2020, 20:17 Uhr | dpa, AFP, rtr, t-online.de, lw, ak

Aufnahmen aus dem Libanon: Bei einer starken Explosion in Beirut sind mehrere Menschen gestorben. (Quelle: t-online.de)

In Beirut hat sich eine schwere Explosion ereignet. Es gibt Dutzende Verletzte. Bilder zeigen eine riesige Rauchwolke über der Hauptstadt des Libanons. (Quelle: t-online.de)

In Beirut hat sich eine schwere Explosion ereignet. Berichten zufolge gibt es Tote und Hunderte Verletzte. Bilder zeigen eine riesige Rauchwolke über der Hauptstadt des Libanons.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es am Dienstag zu einer schweren Explosion gekommen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind dabei mindestens zehn Menschen getötet worden. Gesundheitsminister Hamad Hassan sagte dem Sender LBC zudem, es gebe eine "sehr hohe Zahl" Verletzter. Dem Fernsehsender Al-Majadin zufolge sollen es Hunderte sein. Auch Georges Kettaneh, der Generalsekretär des libanesischen Roten Kreuzes, sprach von Hunderten Verletzten. Eine genaue Zahl könne er aber noch nicht nennen.

Mittwoch wird Tag der nationalen Trauer

Der libanesische Präsident Michel Aoun berief eine Dringlichkeitssitzung des Obersten Verteidigungsrates ein. Die Regierung erklärte den Mittwoch zum Tag der nationalen Trauer.

Nach Angaben der Sicherheitsbehörden könnte die Explosion durch altes Sprengmaterial verursacht worden sein. Es könnte sich um schon "vor Jahren konfisziertes Sprengmaterial" gehandelt haben, das in einem Gebäude im Hafen gelagert worden sei, sagte Sicherheitschef Abbas Ibrahim. "Es war anscheinend hochexplosives Material", fügte er vor Journalisten hinzu. Nach Angaben eines AFP-Reporters stand ein Schiff im Hafen von Beirut in Flammen.

Große Schäden im Zentrum Beiruts

Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete von einer starken Erschütterung im Stadtzentrum und von großen Schäden. Durch die Wucht der Explosion, die sich am Hafen der Küstenstadt ereignete, gingen zahlreiche Fenster zu Bruch. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP vermeldete, dass alle Geschäfte im Quartier Hamra durch die Explosionen beschädigt worden seien.

Ein Bewohner Beiruts schrieb bei Twitter von "bebenden Gebäuden". Ein anderer schrieb: "Beirut wurde gerade von einer gewaltigen, ohrenbetäubenden Explosion verschlungen. Ich habe es in meilenweiter Entfernung gehört."

Über der Stadt stieg eine große Rauchwolke auf. Teils gab es Meldungen über zwei aufeinanderfolgende Explosionen. So berichtete beispielsweise die AFP von einer zweiten Detonation und beruft sich dabei auf Angaben aus "Sicherheitskreisen".

Über vielen Häusern von Beirut hingen nach der Explosion Rauchwolken. (Quelle: Xinhua/dpa)



Libanesische Armee hilft Verletzten

Augenzeugen verbreiteten im Internet Fotos von zerstörten Fenstern an Wohnhäusern und Trümmern auf den Straßen. Auch die Schnellstraße auf dem Weg zum Hafen war mit Glasscherben übersät. Dutzende Autos wurden beschädigt. Die libanesische Armee half dabei, die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen.

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, am Hafen sei in einem Lagerhaus in Nähe mehrerer Getreidespeicher ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen. Der Hafen liegt nur wenige Kilometer von der Innenstadt Beiruts entfernt.

Spannungen wegen Wirtschaftskrise

Wegen der sich zuspitzenden Wirtschaftskrise im Libanon gibt es in dem Mittelmeerstaat derzeit erhebliche Spannungen. Am Dienstag hatten Demonstranten versucht, nach wochenlangen massiven Stromausfällen das Energieministerium in Beirut zu stürmen.

Vor einem Sondergericht in Den Haag wird am Freitag das Urteil im Prozess zum tödlichen Anschlag auf den libanesischen Ex-Ministerpräsidenten Rafik Hariri erwartet. Vier angebliche Mitglieder der schiitischen Hisbollah-Miliz sind wegen des Selbstmordanschlags auf den sunnitischen Politiker angeklagt, bei dem 21 weitere Menschen getötet wurden. Der Prozess findet in Abwesenheit der Angeklagten statt.