Bundeswehr evakuiert aus Afghanistan

Warum nur sieben?

17.08.2021, 10:17 Uhr | lr, t-online

Hunderte Afghanen an Bord einer völlig überfüllten Maschine der US-Luftwaffe: Dieses Bild geht um die Welt. Die Bundeswehr nahm zunächst nur sieben Menschen mit an Bord. Ein Grund für Wut? So einfach ist es nicht.

Sieben: Diese Zahl sorgt in den sozialen Netzwerken derzeit für mächtig Empörung. So viele Menschen waren an Bord des ersten Evakuierungsflugs der Bundeswehr aus Kabul in der Nacht zu Dienstag. Bei den Ausgeflogenen handelt es sich um fünf Deutsche, eine Person aus einem anderen europäischen Land und eine afghanische Ortskraft, die für die Bundeswehr oder ein Bundesministerium tätig ist.



Dabei hätten in die Maschine weit mehr Menschen gepasst. Der Airbus A400M ist offiziell für 114 Passagiere ausgelegt. Es heißt aber, dass während einer Evakuierungsaktion bis zu 150 Menschen mit ihm transportiert werden könnten.





Deutsches Krisenmanagement: Permanent überfordert



Die Zahl 640 macht viele Kritiker noch wütender. So viele Afghanen soll die US-Luftwaffe in einer Maschine mitgenommen haben, die eigentlich nur für 134 Menschen ausgelegt ist. Die großen Retter der US-Luftwaffe auf der einen, die gnadenlos bürokratische Bundeswehr auf der anderen Seite – dieser Gegensatz verbreitete sich schnell. Doch die Realität ist komplizierter.

Hunderte Passagiere in einem Flugzeug der US Air Force: Die panischen Menschen zogen sich über die halb offene Rampe in die Maschine. (Quelle: Defense One/Reuters)

Das größte Problem: Nur ein Bruchteil der Menschen, die auf der deutschen Evakuierungsliste stehen, befand sich gestern Abend am Flughafen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte: "Aufgrund der chaotischen Umstände am Flughafen und regelmäßiger Schusswechsel am Zugangspunkt war gestern Nacht nicht gewährleistet, dass weitere deutsche Staatsangehörige und andere zu evakuierende Personen ohne Schutz der Bundeswehr überhaupt Zugang zum Flughafen erhalten würden."

Wie kommen die zu Evakuierenden sicher zum Flughafen?

Das Flugzeug habe den Flughafen außerdem nach kurzer Zeit wieder verlassen müssen. "Aufgrund der gerade abends und nachts äußerst gefährlichen Lage auf den Zufahrtswegen zum Flughafen wäre es ein untragbares Risiko für Leib und Leben der Menschen vor Ort gewesen, die zu Evakuierenden vor Erteilung der Landeerlaubnis und vor Sicherung des Zugangs durch Bundeswehrkräfte aufzurufen, sich zum Flughafen zu begeben."

Blick in einen Airbus A400M, hier bei einem Termin mit Außenminister Heiko Maas im April: Bis zu 150 Menschen haben bei Evakuierungen Platz. (Quelle: photothek/imago images)



Die große Aufgabe an diesem Dienstag wird es nun, Deutsche und afghanische Ortskräfte, die evakuiert werden sollen, zum Flughafen zu bekommen. Die Bundeswehr hatte mit der ersten Maschine die Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte nach Kabul gebracht. Sie sind auf Evakuierungsmissionen spezialisiert – und sollen die Personen auf der Evakuierungsliste nun zum Flughafen lotsen.

Bis zu 150 Menschen hätten Platz an Bord

Doch hätte die Bundeswehr nicht pragmatisch andere verzweifelte Afghanen mitnehmen können? Ein Zugang von Personen, die sich im zivilen Teil des Flughafens aufgehalten hätten, sei "von den Partnern, die die Sicherheitsverantwortung am Flughafen ausüben, nicht ermöglicht" worden, beteuerte der Sprecher des Auswärtigen Amts weiter. Diese Information ließ sich zunächst nicht überprüfen.



Fraglich ist auch, ob ohne Überprüfung evakuierte Afghanen nach Deutschland hätten weiterreisen können. Ziel der Evakuierungsflüge der Bundeswehr ist zunächst Taschkent, die Hauptstadt Usbekistans. In das Nachbarland hatten sich bereits Dutzende afghanische Soldaten sowie Präsident Aschraf Ghani geflüchtet. Usbekistan hat in diesem Zuge seine Grenzen verstärkt und will schnellstmöglich über eine Rückkehr der Afghanen in ihr Heimatland verhandeln.



Weitere Evakuierungsflüge verzögerten sich

Inwieweit Deutschland Schutzsuchende aus Afghanistan aufnehmen will, ist noch unklar. Kanzlerin Merkel soll in einer Sitzung des CDU-Bundesvorstands von etwa 10.000 zu evakuierenden Personen gesprochen haben. Darunter seien Ortskräfte, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, sowie Menschenrechtler, Anwälte und deren Familien.



Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte am Morgen in der ARD gesagt, dass der Flug unter äußerst schwierigen Bedingungen erfolgt sei. "Wir haben eine sehr unübersichtliche, gefährliche, komplexe Situation am Flughafen, vor allen Dingen durch die Menschenmengen", sagte die CDU-Politikerin. Weitere Evakuierungsflüge verzögerten sich. Eine einstellige Zahl an Passagieren soll es nicht noch einmal geben.