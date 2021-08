Regierungserklärung zu Afghanistan

"Scheuen nicht davor zurück, Gespräche mit Taliban zu führen"

25.08.2021, 12:51 Uhr | t-online, dpa

Der Umgang der Bundesregierung mit der Lage in Afghanistan wurde zuletzt scharf kritisiert. Bundeskanzlerin Merkel hat dazu nun eine Regierungserklärung abgegeben. "Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar", sagte sie.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Bundestag eine Regierungserklärung zum Debakel beim Abzug der Bundeswehr und der westlichen Verbündeten aus Afghanistan abgegeben. Dabei hat sie an das Elend der Menschen in Afghanistan erinnert und der bei dem gescheiterten Einsatz in dem Krisenstaat getöteten und verletzten Bundeswehrsoldaten gedacht. "Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar, sie sind bitter", sagte Merkel am Mittwoch in einer Regierungserklärung zum Debakel beim Abzug der Bundeswehr und der westlichen Verbündeten aus Afghanistan im Bundestag. Sie ergänzte: "Für viele Menschen in Afghanistan sind sie eine einzige Tragödie."

Vor gut einer Woche hatten die radikalislamischen Taliban die Macht an sich gerissen, seither versuchen Tausende verzweifelte Menschen, auf Evakuierungsflüge am Flughafen Kabul zu kommen.

Merkel sagte, ihre Gedanken seien bei den Soldatinnen und Soldaten, die ihren Einsatz mit ihrem Leben bezahlt hätten, unter ihnen auch 59 Deutsche, sowie bei denen, die durch ihren Einsatz in Afghanistan bleibende Verletzungen an Leib und Seele davongetragen hätten, sagte Merkel. In persönlichen Worten erwähnte sie dabei auch einen ihrer früheren Personenschützer, der bei einem Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr getötet worden war.

Merkel: Es spielen sich furchtbare menschliche Dramen ab

Merkel sagte, man werde Zeuge, mit welcher Verzweiflung Menschen auf Flughafen Kabul zu gelangen versuchten, um einen Platz in einem rettenden Flugzeug zu kommen. Es spielten sich furchtbare menschliche Dramen ab, etwa wenn Eltern ihre Babys und Kleinkinder irgendwie über die Mauern des Flughafens in die rettenden Hände verbündeter Soldaten zu legen versuchten, oder wenn Menschen in Panik vor dem Flughafen zu Tode getreten würden.

Merkel war kurz vor ihrer Rede noch zu SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gegangen, sich kurz mit ihm unterhalten und sich auch noch mit der unter Druck stehenden Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer abgestimmt.

Merkel, Maas und andere Regierungsvertreter hatten zuvor eingeräumt, dass es bei der Einschätzung des Tempos, in dem die radikalislamischen Taliban auch die afghanische Hauptstadt Kabul eingenommen haben, gravierende Fehler gegeben hat. Vertreter der Opposition erhoben wegen der Fehleinschätzungen schwere Vorwürfe gegen die Regierung.

Die wichtigsten Aussagen der Kanzlerin lesen Sie hier:

"Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar. Sie sind bitter."

"Dass der gesamte Einsatz mit dem stärksten Partner im Bündnis, den USA, buchstäblich steht und fällt, war uns bewusst. Unterschätzt aber haben wir, dass die afghanischen Regierungstruppen einen solchen Widerstand gegen die Taliban gar nicht aufnehmen werden."

"Deutschland ist keinen Sonderweg gegangen. Wir haben gemeinsam mit unseren Verbündeten gehandelt, und tun es auch jetzt bei der Evakuierung."

"Wir bemühen uns weiterhin, vor allem den Afghanen zur Ausreise zu verhelfen, die Deutschland als Ortskräfte zur Verfügung gestanden haben."

"Viele haben gefragt, warum wir die Ortskräfte nicht früher ausgeflogen haben ... Stellen wir uns für einen Moment vor, Deutschland hätte im Frühjahr nicht nur mit dem Abzug der Bundeswehr begonnen, sondern gleich auch mit dem Abzug von Mitarbeitern und Ortskräften deutscher Hilfsorganisationen. Manche hätten dies sicher als vorausschauende Vorsicht gewürdigt, andere dagegen als eine Haltung abgelehnt, mit der Menschen in Afghanistan im Stich gelassen und ihrem Schicksal überlassen werden." Beide Sichtweisen hätten ihre Berechtigung.

"Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos. Wir, die internationale Staatengemeinschaft konnten aber nicht hinterher entscheiden. Es gab gute Gründe dafür, Afghanistan weiterhin in der Entwicklungszusammenarbeit mit Ortskräften zur Verfügung zu stehen."

"Wir haben das Ziel erreicht, das zu Beginn des Einsatzes stand. Von Afghanistan sind seither keine internationalen Terroranschläge ausgegangen. Das ist ein bleibendes Verdienst unserer Soldatinnen und Soldaten."

"Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass Afghanistan mit der Machtübernahme der Taliban wieder zu einem Hort internationalen Terrors werden kann."

"Die Taliban sind jetzt die neue Realität in Afghanistan. Die neue Realität ist bitter, aber wir müssen uns mit mir auseinandersetzen."

Es gehe darum, die Fortschritte, die in den letzten zwanzig Jahren in Afghanistan erreicht wurden, bestmöglich zu erhalten. "Darüber muss die internationale Gesellschaft auch mit den Taliban sprechen"

"Wir scheuen nicht davor zurück, Gespräche mit den Taliban zu führen - um etwas davon, was in den zwanzig Jahren für Afghanistan erreicht wurde, zu erhalten, und um die Menschen vor Ort bestmöglich zu schützen."

"Was als Einsatz gegen internationale Terroristen begann, wurde bald zu einem größeren Bemühen."

"Wir müssen uns heute angesichts der Lage kritischen Fragen stellen: Waren unsere Ziele zu ehrgeizig? Kamen unsere Unterstützungsbemühungen wirklich bei einem Großteil der Bevölkerung an? Haben wir das Ausmaß der Korruption unterschätzt?"

"Es wäre vermessen, schon heute fundierte Antworten darauf zu geben. Dafür sollten wir uns Zeit nehmen."

"Unsere unmittelbare Aufmerksamkeit liegt jetzt auf der Evakuierungsmission."

"Wir dürfen und werden Afghanistan nicht vergessen."

"Ich bin und bleibe der Überzeugung, dass keine Gewalt und keine Ideologie den Drang der Menschen nach Freiheit dauerhaft aufhalten können."