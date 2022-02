Sanktionen gegen Russland

Das sind die Putin-Verbündeten, die der Westen jetzt bestraft

Russlands Präsident zeigt sich aggressiv, der Westen reagiert und friert etwa Vermögen russischer Oligarchen ein. Wer sind die Putin-Vertrauten, die nun abgestraft werden sollen? Ein Überblick.

Putin eskaliert die Situation im Ukraine-Konflikt und erkennt die ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk an. Die USA, die EU, Großbritannien und auch andere Staaten reagieren mit Sanktionen. Die treffen mehrere Bereiche – darunter nicht nur Banken und Unternehmen, sondern auch russische Eliten und Familien, die Putins Machtapparat stützen.

Doch wen genau haben sie im Blick? Unter den Personen auf den neuen Sanktionslisten befindet sich etwa ein russisch-finnischer Oligarch mit unterirdischem Tennisplatz in der Schweiz, ein Judo-Freund Putins und der Sohn des russischen Geheimdienst-Chefs.

Einer wird zitiert mit dem Satz: "Du musst für alles in deinem Leben bezahlen. Sogar für deine Freundschaft mit dem Präsidenten." Ein Überblick:

Sanktionen der USA

Washington weitet seine Sanktionsliste auf einen Kreis von Unterstützern Putins und deren Familien aus.

► Peter Fradkow

Darunter befindet sich Peter Fradkow, der Sohn des früheren russischen Ministerpräsidenten und ehemaligen Leiters des Auslandsgeheimdienstes SWR, Michail Fradkow. Der Vater wird bereits seit April 2018 von den USA sanktioniert – als Reaktion auf "weltweite bösartige Aktivität" Russlands, so das amerikanische Finanzministerium damals.

Peter Fradkow im Kreml (Archiv): Der PSB-Geschäftsführer hat sich mehrmals mit dem russischen Präsidenten getroffen. (Quelle: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Planet Pix/Zuma/imago images)

Nun also auch der Sohn: Peter Fradkow selbst ist der Vorsitzende der Bank "Promsvyazbank" (PSB). Laut US-Ministerium hat Fradkow seit 2018 daran gearbeitet, die Bank so umzubauen, dass sie der Verteidigungsindustrie dient und staatliche Verteidigungsverträge unterstützt. In internationalen Diskussionsrunden habe er seine längerfristigen Pläne zur Unterstützung der russischen Verteidigungsindustrie deutlich gemacht.

Fradkow ist außerdem Direktor des "Russian Export Center", einer Finanzinstitution, die als Teil der VEB-Bank ebenfalls von Sanktionen betroffen ist.

► Alexander Wassiljewitsch Bortnikow und sein Sohn Denis

Ebenfalls von Sanktionen betroffen ist Alexander Wassiljewitsch Bortnikow, der Chef des russischen Geheimdienstes FSB – ein langjähriger Bekannter Putins: Beide sollen vor rund 50 Jahren gemeinsam für den KGB gearbeitet haben.

Das Mitglied des Sicherheitsrates der Russischen Föderation war bereits zuvor mit Strafmaßnahmen der USA und der EU bedacht, unter anderem weil er im Zusammenhang mit der Vergiftung Nawalnys stehen soll.

Alexander Wassiljewitsch Bortnikow bei einem Treffen des russischen Sicherheitsrats: Auch sein Sohn wird nun mit US-Sanktionen bedacht. (Quelle: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Zuma/imago images)



Und auch sein Sohn wird auf die Liste aufgenommen: Denis Bortnikow ist stellvertretender Präsident der staatlichen VTB-Bank.

► Sergey Kiryenko und sein Sohn Wladimir

Auch in der aktuellen Krise werden Sanktionen gegen Sergey Kiryenko, den ersten stellvertretenden Stabschef Putins, erhoben. Der ehemalige russische Ministerpräsident steht bereits auf Sanktionslisten der USA, der EU und Großbritanniens, unter anderem weil auch er im Zusammenhang mit der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny stehen soll.

Sergey Kiryenko (Archiv): Auch sein Sohn, Geschäftsführer der russischen Facebook-Version "VKontakte", wird nun sanktioniert. (Quelle: Itar-Tass/imago images)



Kiryenko verbindet eine lange Freundschaft mit Putin: Im Juli 1998 soll er, damals noch Ministerpräsident, Wladimir Putin dem russischen Volk als den neuen Chef des Föderalen Sicherheitsdienstes vorgestellt haben – damals noch völlig unbekannt. Seitdem sollen sich die beiden nahestehen.

Sein Sohn, Wladimir Kiryenko, ist der Geschäftsführer des erfolgreichen Internetunternehmens "VK" – der Mutterkonzern der russischen Facebook-Version "VKontakte".



Sanktionen Großbritanniens

Auch Großbritannien hat russische Geschäftsleute im Visier. Premierminister Boris Johnson kündigte am Dienstag an, neben Sanktionen gegen fünf russische Banken auch Strafmaßnahmen gegen drei extrem reiche russische Staatsbürger zu verhängen. Alle drei gelten als enge Verbündete von Putin – und sind in seinem Gefolge reich geworden.



Ihre Vermögen werden eingefroren. Auch werden sie das Land nicht mehr betreten und keine Geschäfte mit britischen Staatsbürgern oder Institutionen unternehmen können, so Johnson.

► Gennadi Timtschenko

Der russisch-finnische Oligarch wohnt in der Schweiz – seine Villa am Genfersee soll 18 Millionen Franken gekostet haben und über einen unterirdischen Tennisplatz verfügen. Auch eine private Flugzeugflotte und mehrere Hotels in Frankreich soll Timtschenko besitzen, der an verschiedenen russischen Unternehmen beteiligt ist. Er ist der Gründer der privaten Investmentgruppe "Volga Group", die sich auf Energie-, Transport- und Infrastrukturanlagen konzentriert.

Der Bildschirm einer Videokonferenz in Putins Büro (Archiv): Mittig ist Gennadi Timtschenko zu sehen. (Quelle: Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/imago images)



Timtschenko werden enge Verbindungen zum russischen Präsidenten nachgesagt. Mit Putin soll er sich privat unter anderem zum Eishockey treffen. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" zitiert ihn mit dem folgenden Satz: "Du musst für alles in deinem Leben bezahlen. Sogar für deine Freundschaft mit dem Präsidenten."

Wladimir Putin begrüßt den Gründer der Volga-Gruppe, Gennadi Timtschenko (Archiv): "Du musst für alles in deinem Leben bezahlen. Sogar für deine Freundschaft mit dem Präsidenten." (Quelle: Aleksey Nikolskyi/Zuma Wire/imago images)



Laut dem Magazin verkaufte Timtschenko seinen Anteil am Handelsunternehmen Gunvor 2014 an seinen Partner Torbjörn Törnqvist, einen Tag bevor er mit US-Sanktionen belegt wurde.

► Boris Rotenberg und sein Neffe Igor

Boris und Igor Rotenberg sind Bruder beziehungsweise Sohn von Arkady Rotenberg – einem engen Freund Putins. Die Rotenberg-Brüder seien 2014 aufgrund ihrer engen Verbindungen zu Putin von US-Sanktionen getroffen worden, so "Forbes".

Boris und Arkadi Rotenberg sollen Putin schon seit Kindestagen kennen und gemeinsam mit dem jetzigen russischen Präsidenten Judo trainiert haben, so erzählte es zumindest Arkadi Rotenberg der russischen Tageszeitung "Kommersant" im Jahr 2010.

Arkady Rotenberg und Wladimir Putin (Archiv): Großbritannien wird nun den Bruder und Neffen Rotenbergs mit Sanktionen belegen. (Quelle: Mikhail Metzel/TASS/imago images)



Boris Rotenberg gründete die russische SMP-Bank und das russische Motorsport-Management "SMP Racing". Igor Rotenberg hält unter anderem Anteile an der Bohrfirma "Gazprom Bureniye".

Kritik an den britischen Sanktionen: "ein Witz"

Die von der britischen Regierung verhängten Sanktionen sind nach Ansicht einer Expertin jedoch nicht zielführend. Die drei von der britischen Regierung ins Visier genommenen Putin-Verbündeten seien in Großbritannien nur wenig aktiv, sagte Elisabeth Schimpfössl, die an der London School of Economics den Einfluss reicher Russen im Vereinigten Königreich erforscht. "Das ist ein Witz. Das signalisiert den Oligarchen hier, dass nichts passiert, und dass das Lobbying der letzten Tage geglückt ist", so Schimpfössl im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Von Großbritannien sanktioniert: Boris Rotenberg sei in Großbritannien allerdings nur wenig aktiv, so eine Wissenschaftlerin. (Quelle: Sergei Savostyanov/TASS/imago images)



Die Aktivitäten russischer Superreicher in London und anderen Teilen Großbritanniens werden schon seit Langem von Parlamentariern, Journalisten und Experten mit Sorge betrachtet. Die Geschäftsbeziehungen der Oligarchen reichen bis in die höchsten Kreise von Politik und Gesellschaft.



Sanktionen der Europäischen Union

Auch die Europäische Union verhängt Sanktionen, die zielgerichtet einzelne Personen treffen sollen. Mit Kontosperrungen und Einreiseverboten in die EU werden nach Angaben des Außenbeauftragten Josep Borrell 27 Verantwortliche sowie Organisationen und Firmen belegt. Sie werden für die Übergriffe auf die Ukraine sowie gezielte Desinformationskampagnen mitverantwortlich gemacht. Neben Finanziers und Militärverantwortlichen aus dem Umfeld Putins soll nach Angaben der italienischen Zeitung "La Stampa" auch die Chefin des Senders RT (Russia Today), Margarita Simonowna Simonjan, dazugehören.

Betroffen sind darüber hinaus 351 Parlamentsabgeordnete der russischen Duma, die Putin aufgerufen hatten, die Separatistengebiete in der Ostukraine anzuerkennen.

Dieses Vorgehen der EU ist nicht neu. Seit der Annexion der Krim 2014 hat die EU mehrfach Sanktionen gegen Russland verhängt, von denen sich Präsident Putin aber nicht beeindrucken ließ. Bisher galten Einreiseverbote und Kontosperrungen gegen 185 Russen und Ukrainer sowie 48 Unternehmen und Organisationen. Wirtschaftssanktionen richten sich zudem gegen russische Staatsbanken sowie die Öl- und Gasindustrie.