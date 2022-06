Friedensforscher warnen: Nuklearmächte rüsten auf

"Befinden uns in einem sehr prekÀren Zustand"

"All diese Dinge summieren sich. Es ist also angemessen zu sagen, dass wir uns im Moment in einem sehr prekĂ€ren Zustand befinden", sagte Kristensen. Notwendig sei nun vor allem eine Entspannung der nuklearen Rhetorik vonseiten der AtommĂ€chte. Es sei auch ein Weckruf fĂŒr Nicht-Atomwaffenstaaten, die viel mehr Druck auf die Atomwaffenstaaten ausĂŒben mĂŒssten, um von dieser waghalsigen Politik zurĂŒckzutreten. Ein Gradmesser dafĂŒr sei eine Konferenz zur Nichtverbreitung von Atomwaffen in New York im August.