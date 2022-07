Russland verhindert weitere UN-Hilfen für Syrien

RTL-Moderatorin bricht in Tr├Ąnen aus

Suche nach Kompromiss Russland legt Veto gegen weitere UN-Hilfen für Syrien ein Von afp , rtr , MaM 08.07.2022 - 21:24 Uhr Lesedauer: 2 Min. UN-Hilfspakete in Syrien: Russland hat ein Veto gegen die Verlängerung der Hilfen eingelegt.

Syrien ist auf Hilfslieferungen der UNO angewiesen. Doch die k├Ânnten nun ausbleiben. Russland hat gegen eine Verl├Ąngerung der Unterst├╝tzung gestimmt.

Russland hat mit seinem Veto im UN-Sicherheitsrat eine Resolution f├╝r die Verl├Ąngerung internationaler Hilfslieferungen nach Syrien um ein Jahr verhindert. 13 der 15 Mitglieder im UN-Sicherheitsrat stimmten am Freitag f├╝r einen entsprechenden Vorschlag von Norwegen und Irland, Russland stimmte dagegen, China enthielt sich.

Auf dem Spiel steht die Schlie├čung des letzten verbliebenen Grenz├╝bergangs nach Syrien, ├╝ber den Hilfslieferungen der UNO in das Krisenland gelangen, den t├╝rkisch-syrischen Grenzposten Bab al-Hawa. Im vergangenen Jahr waren fast 10.000 Lastwagen mit humanit├Ąrer Hilfe f├╝r mehr als 2,4 Millionen Menschen auf diesem Weg in die Region Idlib gelangt, die letzte Rebellenhochburg in Syrien.

USA kritisieren russischen Vorschlag

Moskau prangert diese Hilfslieferungen, die ohne das gr├╝ne Licht der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad in Damaskus geschehen, als Verletzung der Souver├Ąnit├Ąt Syriens an. Nichtsdestotrotz hat Russland einen alternativen Resolutionstext eingereicht, der eine Verl├Ąngerung der Hilfen ├╝ber Bab al-Hawa um zun├Ąchst sechs Monate vorsieht. Das derzeitige Mandat l├Ąuft am Sonntag aus.

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, bedauerte die Haltung Russlands. Sechs Monate seien nicht ausreichend, um eine ernsthafte Hilfe f├╝r die Bev├Âlkerung zu gew├Ąhrleisten, es sei "ein klarer Zeitplan" n├Âtig. Der abgelehnte Text sei zudem bereits ein "Kompromiss" gewesen. Er habe eine sechsmonatige Verl├Ąngerung und anschlie├čend eine weitere sechsmonatige Verl├Ąngerung vorgesehen, "sofern der Rat nichts anderes beschlie├čt".