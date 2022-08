FBI durchsucht Donald Trumps Luxus-Anwesen

Aktualisiert am 09.08.2022 - 01:41 Uhr

FBI durchsucht Trumps Luxus-Anwesen in Florida

Ermittler haben Donald Trumps Mar-a-Lago-Resort in Florida durchsucht. Das teilte der ehemalige US-Präsident in einem Statement mit.

Die US-Bundespolizei FBI hat am Montag (Ortszeit) das Anwesen des früheren Präsidenten Donald Trump im Bundesstaat Florida durchsucht. Das bestätigte der ehemalige US-Präsident dem US-Sender CNN .

Gründe für die Durchsuchung nannte der frühere Präsident nicht. Die Razzia sei unangemeldet gewesen. "Mein schönes Zuhause, Mar-A-Lago in Palm Beach, Florida, wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, überfallen und besetzt", schrieb Trump in einer Stellungnahme, die er auch in der von ihm gegründeten Online-Plattform "Truth Social" teilte. Das sei noch keinem US-Präsidenten zuvor passiert.