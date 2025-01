Frau spielt Joe Biden bei Probe der Vereidigung

Für die Probe wurden in Washington zahlreiche Straßen gesperrt. Trumps echte Amtseinführung wird am Montag, dem 20. Januar, in der US-Hauptstadt stattfinden.

Israelische Siedler wollen Delegation zu Trumps Amtseinführung senden

Trump ernennt Leiter von Umwelt-Taskforce

Trump will am ersten Amtstag direkt 100 Anordnungen erlassen

Meta stellt Diversitätsprogramme ein

1.10 Uhr: Wenige Tage nach der Ankündigung zum Ende seines Faktencheck-Programms hat US-Digitalkonzern Meta auch die Beendigung seiner firmeninternen Diversitätsprogramme bekanntgegeben. Die Programme für Diversität, Gleichstellung und Inklusion - im Englischen abgekürzt als DEI - würden "vor dem Hintergrund einer sich verändernden rechtlichen und politischen Landschaft" eingestellt, hieß es in einer am Freitag verschickten internen Mitteilung des Mutterkonzerns der Online-Netzwerke Facebook und Instagram.

Biden kündigt Abschiedsrede an

0.30 Uhr: Fünf Tage vor dem Amtsantritt von Donald Trump wird der scheidende US-Präsident Joe Biden eine Ansprache an die Nation halten. Der Demokrat werde am 15. Januar um 20.00 Uhr (Ortszeit, 02.00 Uhr MEZ) "eine Abschiedsrede an die Nation aus dem Oval Office" halten, erklärte das Weiße Haus am Mittwoch. Trump wird am 20. Januar als 47. US-Präsident ins Amt eingeführt.