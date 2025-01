Weniger als eine Woche vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Donald Trump wächst die Unruhe in den USA . Der 78-Jährige hatte im Wahlkampf und in den Wochen nach seinem Wahlsieg allerlei kontroverse Ankündigungen gemacht, die schon bald umgesetzt werden könnten. Besonders groß ist die Sorge dabei offenbar im US-Militär.

Trump hatte nach seinem Wahlsieg Mitte November erklärt, dass er das Militär im Inland einsetzen könnte, um die illegale Migration zu bekämpfen. Jüngst drohte er zudem dem Nachbarn Kanada sowie Grönland mit einer Invasion. Und auch in Panama könnten US-Truppen einmarschieren, sollte das zentralamerikanische Land US-Schiffe in seinem für den Welthandel bedeutenden Kanal nicht bevorzugt behandeln – das zumindest sagt Trump.

Trumps Kampf gegen die angebliche "innere Bedrohung"

Trump soll Esper damals gefragt haben, ob man nicht einfach auf die Protestierenden schießen könnte. "Ihnen einfach in die Beine schießen oder so?" Auch Mark Milley, unter Trump Generalstabschef der US-Streitkräfte, wollte der damalige US-Präsident wohl davon überzeugen, den Protestierenden "die Scheiße aus dem Leib zu prügeln" und ihnen die "Schädel einzuschlagen". Beide Männer konnten Trump damals noch davon überzeugen, keine entsprechenden Befehle zu geben.

Doch vor Beginn von Trumps zweiter Amtszeit befürchten einige Militärs offenbar, dass der Republikaner zügelloser sein könnte als noch zwischen 2017 und 2021. Ein Militärrechtler erklärte "Politico", dass er befürchte, dass es "schlimm, richtig schlimm" werden könnte. "Es wird schlimmer sein als beim letzten Mal", sagte der Mann, der anonym bleiben wollte, der Zeitung. "Trump ist wütend. Er will verzweifelt den Fernseher einschalten und Männer in Uniformen auf den Straßen sehen."

"Es ist ein außerordentlich weit gefasstes Gesetz"

Trump selbst will in den kommenden vier Jahren wohl nichts dem Zufall überlassen. Bereits Mitte November berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass Trumps Übergangsteam eine Liste von Militärbeamten erarbeite, die entlassen werden könnten. Dazu gehört wohl auch der aktuelle Vereinigte Generalstab, das wichtigste militärische Beratergremium des Präsidenten. Trump will möglicherweise kritische Beamte durch loyale Militärs ersetzen, die eher seiner Linie folgen.

Trump könnte also seiner Kreativität freien Lauf lassen und prinzipiell viele Gründe für einen heimischen Einsatz nutzen. Zuletzt nutzte George W. Bush Sr. den Insurrection Act während der tödlichen Aufstände in Los Angeles im Jahr 1992. 1954 setzte Präsident Dwight D. Eisenhower auf das Gesetz, um mithilfe des Militärs die Rassentrennung in den Südstaaten aufzuheben. Und ursprünglich wandte Abraham Lincoln das Gesetz erstmals an, um den Südstaaten 1861 den Krieg zu erklären.