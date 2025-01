Aber schon in der Wahlnacht im November war erkennbar, dass der erneute Sieg von Donald Trump etwas verdeckte: Er war womöglich teuer erkauft. Denn der frühere und künftige Präsident versprach denen, die ihn wählten, viel. Trump wollte Kriege innerhalb von 24 Stunden beenden, die Preise für Lebensmittel, Energie und Wohnen erheblich senken und milliardenschwere Steuergeschenke verteilen. Finanzieren will er das maßgeblich mit Strafzöllen auf importierte Waren aus dem Ausland.

Auf einer Washingtoner Wahlparty der Lobbyorganisation Americans for Tax Reform stand Grover Norquist, einer der libertären, republikanischen Vordenker, und sagte: "Zölle sind kein guter Weg, um Geld einzutreiben. Ich denke, der Präsident weiß um die Gefahr von Handelskriegen." Man habe bereits einen Handelskrieg mit China geführt, was der amerikanischen Landwirtschaft extrem geschadet habe, so Norquist. Der seit Jahrzehnten hervorragend vernetzte Republikaner hat andere Ziele: die Staatsausgaben radikal kürzen, Steuern abschaffen und die Wirtschaft so weit entfesseln, "dass alle Welt mit uns Handel treiben will", sagte er.