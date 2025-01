News folgen Artikel teilen

Zur Amtseinführung von Donald Trump schicken nicht alle deutschen Parteien Vertreter. Joe Biden warnt die Amerikaner. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump hält Drohungen gegen Dänemark aufrecht

15.44 Uhr: Mit Blick auf sein umstrittenes Interesse an Grönland hat der designierte US-Präsident Donald Trump seine Drohungen zu möglichen Strafzöllen gegen Dänemark nach Angaben aus Kopenhagen nicht zurückgenommen. Das bestätigt Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach einem Treffen mit dem Außenausschuss des dänischen Parlaments. Man bereite sich von dänischer Seite auf keine konkreten Maßnahmen vor, sagt Frederiksen.

Von US-Seite sei jedoch angedeutet worden, dass leider eine Situation entstehen könne, in der man wirtschaftlich weniger zusammenarbeiten werde als heute. Empfehlen könne man so etwas nicht im Geringsten, ergänzte sie. "Wir wünschen uns im Handelsbereich keinerlei Form von Konflikt mit den Amerikanern." Frederiksen hatte den Außenausschuss zuvor über ihr Telefonat mit Trump informiert, in dem es am Vortag um Trumps Interesse an Grönland gegangen war.

In dem 45-minütigen Gespräch mit Trump verwies Frederiksen nach Angaben ihres Büros auf Aussagen des grönländischen Regierungschefs Múte B. Egede, dass die Insel nicht zum Verkauf stehe, und auch darauf, dass Grönland selbst einen Entschluss hinsichtlich seiner Unabhängigkeit treffen werde. Trump hatte auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht ausgeschlossen, um Kontrolle über die größte Insel der Erde oder auch über den Panamakanal zu erlangen. Für Dänemarks Wirtschaft sind die Vereinigten Staaten noch vor Deutschland das wichtigste Exportland.

Diese deutschen Politiker reisen zu Trumps Amtseinführung

14.44 Uhr: Mehrere deutsche Politiker haben ihre Teilnahme an der Amtseinführung von Donald Trump zum US-Präsidenten angekündigt. Sowohl der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla als auch der außenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, werden an der Veranstaltung in Washington am kommenden Montag teilnehmen. Die Bundesregierung wird durch den deutschen Botschafter in den USA vertreten sein. Berichten zufolge hat das Trump-Team Rechtspopulisten aus aller Welt eingeladen.

Die AfD, für die Trumps Berater Elon Musk eine Wahlempfehlung ausgesprochen hatte, hatte bisher offen gelassen, ob sie teilnehmen will. Chrupalla sagte jetzt, er werde von Vize-Fraktionschefin Beatrix von Storch begleitet. Der CDU-Außenpolitiker Hardt teilte mit, er habe eine offizielle Einladung erhalten. "Mit meiner Teilnahme setze ich auch ein Zeichen dafür, dass die demokratischen Kräfte in Deutschland auf die Freundschaft mit den USA setzen."

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid sagte, er habe keine Einladung erhalten. Es werde aber genug Gelegenheit für deutsche Parlamentarier geben, sich mit US-Kollegen abzustimmen, wenn sich die Ausschüsse im US-Kongress erst einmal konstituiert hätten. Die Teilnahme Hardts wolle er nicht kritisieren. Die Grünen-Außenpolitikerin Deborah Düring sagte indes, sie würde an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

Warnung von Biden: Was Oligarchie bedeutet

14.30 Uhr: Joe Biden hat während seiner Abschiedsrede eindringlich vor der drohenden Entstehung einer "Oligarchie" in den USA gewarnt. Was der Begriff bedeutet, lesen Sie hier.

Trump will Bau neuer Windräder untersagen

12.22 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, den Bau neuer Windräder in den USA verhindern zu wollen. Auf seiner Plattform Truth Social behauptete Trump, Windmühlen seien "eine wirtschaftliche und ökologische Katastrophe". Und weiter: "Ich möchte nicht, dass während meiner Amtszeit auch nur eines gebaut wird." Gleichzeitig kündigte er an, "Tausende von toten und kaputten Windrädern so schnell wie möglich" abreißen zu wollen.