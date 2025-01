Wetter-Wechsel in Deutschland

Trump will mehr Menschen abschieben, doch die Herkunftsländer spielen nicht mit. Ein hoher Regierungsbeamter leistet Widerstand gegen seine Abberufung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kolumbien schickt US-Abschiebeflüge zurück

17.59 Uhr: Kolumbiens Präsident Gustavo Petro hat US-Militärflugzeugen mit kolumbianischen Migranten an Bord die Landung versagt. "Ein Migrant ist kein Krimineller und sollte mit der Würde behandelt werden, die ein menschliches Wesen verdient. Deshalb habe ich die US-Militärflugzeuge, die kolumbianische Migranten transportierten, zurückschicken lassen", teilt Petro auf der Plattform X mit.

Er könne Migranten nicht zwingen, in einem Land zu bleiben, das sie nicht haben will, schreibt er weiter, "aber wenn dieses Land sie zurückschickt, sollte es dies mit Würde und Respekt für sie und für unser Land tun". Kolumbien werde seine Staatsangehörigen "in zivilen Flugzeugen aufnehmen, ohne sie als Kriminelle zu behandeln."

Zuvor hatte sich bereits die brasilianische Regierung über die "entwürdigende" Behandlung von Dutzenden Migranten beschwert, die aus den USA in die Stadt Belo Horizonte abgeschoben worden waren. Der Flug machte eine Zwischenlandung in der Stadt Manaus, als die Regierung von den Zuständen erfuhr. Die Migranten waren an Händen und Füßen gefesselt und die Klimaanlage des Flugzeugs defekt, wie Brasiliens Außenministerium mitteilte. Den Migranten seien daraufhin die Fesseln abgenommen und sie in einem Flugzeug der brasilianischen Luftwaffe weitertransportiert worden.

Die neue US-Regierung von Präsident Donald Trump hat gewaltige "Massenabschiebungen" von Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis angekündigt. Hunderte seien bereits mit Militärflugzeugen abgeschoben worden, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, mit.

Trump: Grönland wird sich USA freiwillig anschließen

14.50 Uhr: US-Präsident Donald Trump erwartet, dass sich Grönland aus freien Stücken den USA anschließen wird. Die zu Dänemark gehörende Insel werde sich mit den Vereinigten Staaten arrangieren, sagt er an Bord der Regierungsmaschine Air Force One mitreisenden Journalisten zufolge. "Ich glaube, wir werden Grönland bekommen, weil es wirklich mit der Freiheit der Welt zu tun hat."

EU-Militärchef für Stationierung von Soldaten auf Grönland

14.20 Uhr: Der Vorsitzende des Militärausschusses der Europäischen Union, Robert Brieger, spricht sich für eine Stationierung von EU-Soldaten auf Grönland aus. "Das wäre ein starkes Signal und könnte zur Stabilität in der Region beitragen", sagt der österreichische General im Interview der "Welt am Sonntag". Grönland, das US-Präsident Donald Trump unter Kontrolle der USA bringen will, habe aus geopolitischer und sicherheitspolitischer Sicht eine große Bedeutung.

"Dort gibt es reichhaltige Rohstoffvorkommen, zudem führen wichtige Verkehrswege für den internationalen Handel vorbei", sagt der Brieger. "Mit zunehmender Eisschmelze infolge des Klimawandels schafft das aber auch ein gewisses Spannungspotenzial gegenüber Russland und möglicherweise China." Aus seiner Sicht "wäre es durchaus sinnvoll, in Grönland nicht nur wie bisher US-Streitkräfte zu stationieren, sondern auch eine Stationierung von EU-Soldaten in Erwägung zu ziehen."

Grönland ist weitgehend autonom, zählt aber offiziell zum Königreich Dänemark. Trump hatte zuletzt immer wieder mit teils drastischen Worten seine Begehrlichkeiten unterstrichen. Dabei schloss er auch militärischen und wirtschaftlichen Zwang nicht aus, um Kontrolle über die Insel zu erlangen.

Trump buhlt um Grönland

7.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass sich die Insel Grönland den USA aus freien Stücken anschließen wird. Er denke, dass sich das zu Dänemark gehörende Grönland mit den USA arrangieren werde, sagte Trump. Lesen Sie hier mehr dazu.

Generalinspekteur widerspricht Abberufung

3.30 Uhr: Hannibal Ware, Vorsitzender des Rates der Generalinspekteure für Integrität und Effizienz (CIGIE), hat in einer E-Mail an das Weiße Haus auf die Abberufung von ihm und anderen Generalinspekteuren reagiert. Diese war per E-Mail von Sergio Gor, Chef der Personalverwaltung im Weißen Haus, mitgeteilt worden.