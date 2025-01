News folgen Artikel teilen

Donald Trump trifft Entscheidungen, die ihm wohl nicht zustehen. Zudem will er die Einfuhrzölle auf Halbleiter massiv anheben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Trump-Regierung erlässt weitreichende Haushaltssperre

19.41 Uhr: Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat eine drastische Haushaltssperre verhängt. Die am Montag vom Haushaltsbüro des Weißen Hauses ergangene Anordnung an die Bundesbehörden gilt für staatliche Zuschüsse und Darlehen der unterschiedlichsten Art. Vorläufig eingefroren werden etwa die Zahlungen für Auslandshilfen, an Nichtregierungsorganisationen, für die Umstellung der Energieversorgung auf klimafreundliche Energieformen oder für Diversitäts- und Gleichstellungsprogramme.

Die Regierung will der Anordnung zufolge nun während des vorläufigen Stopps der Förder- und Hilfsgelder prüfen, welche dieser Zahlungen danach fortgesetzt und welche möglicherweise dauerhaft eingestellt werden sollen. Die vorläufige Ausgabensperre gilt ab Dienstagnachmittag (Ortszeit). Wie weitreichend die Sperre sein soll, ist jedoch unklar. Sozialhilfe und die staatliche Krankenversicherung Medicare für Senioren sowie Menschen mit Behinderungen sind jedoch von der Sperre ausgenommen.

Unklar ist auch, ob der Präsident zum Stopp von Ausgaben bevollmächtigt ist, die vom Kongress beschlossen worden sind. Laut der US-Verfassung hat das Parlament und nicht der Präsident die Entscheidungsgewalt über den Haushalt. Deshalb rief die Entscheidung bei bei den oppositionellen Demokraten auch helle Empörung hervor. Deren Anführer im Senat, Chuck Schumer, bezeichnete die Maßnahme als "illegal" und "verfassungswidrig". Er kündigte an, dass die Demokraten dagegen "in jeder Weise, in der wir können", ankämpfen würden. Allerdings haben Trumps Republikaner in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit.

Nächste Klage gegen Trump-Dekrete

18.50 Uhr: Mehrere Interessengruppen sind wohl kurz davor, Klage gegen Donald Trumps Dekret einzureichen, das Transgender-Personen aus dem Militärdienst ausschließen soll. Das Anwaltsteam hinter der Klage hatte zuvor schon gegen Trumps Verbot gegen Transgender-Truppen aus dem Jahr 2017 gekämpft. Darüber hatten Gerichte jahrelang verhandelt, bis Joe Biden es bei seinem Amtsantritt aufgehoben hatte.

Donald Trump hatte am Montag eine Exekutivanordnung unterzeichnet, die behauptet, dass die sexuelle Identität von Transgender-Personen "mit der Verpflichtung eines Soldaten zu einem ehrenhaften, wahrhaftigen und disziplinierten Lebensstil kollidiert" und die militärische Bereitschaft der USA beeinträchtigen würde.

Shannon Minter, Rechtsdirektorin des National Center for Lesbian Rights (NCLR), verurteilte die Anordnung. Ihrer Ansicht nach verletze sie die Verfassung. "Das Gesetz ist ganz klar, dass die Regierung ihre Politik nicht auf die Ablehnung bestimmter Personengruppen stützen kann", sagte Minter. "Das ist feindselig. Und Gesetze, die auf Feindseligkeit basieren, sind ungültig und verfassungswidrig."

Trump droht Verbündetem mit hohen Zöllen

14.54 Uhr: Donald Trump hat neue Zölle auf die Einfuhr von Halbleitern angekündigt. "Es ist an der Zeit, dass die Vereinigten Staaten zu dem System zurückkehren, das uns reicher und mächtiger gemacht hat als je zuvor", erklärte Trump auf einer Veranstaltung der Republikaner am Montag in Florida. Die Zölle könnten 25, 50 oder sogar bis zu 100 Prozent betragen, erklärte Trump. Die Anhebung von Zöllen auf Halbleiter würde insbesondere Taiwan treffen – einen der engsten Verbündeten der USA in Asien.