Benjamin Netanjahu verteidigt Elon Musk. Trumps neuer Außenminister hat eine Reise nach Panama geplant. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Netanjahu verteidigt Musk

19.48 Uhr: Angesichts der weltweiten Kritik an Elon Musk wegen einer Hitlergruß-ähnlichen Geste hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu den US-Tech-Milliardär in Schutz genommen. Musk sei nach der Geste bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump "fälschlicherweise verleumdet" worden, schrieb Netanjahu am Donnerstag auf Musks Onlineplattform X. Musk wurden schon mehrfach Sympathien für Neonazis vorgeworfen.

Musk hatte am Montag bei der Amtseinführung des rechtspopulistischen US-Präsidenten Donald Trump, den er im Wahlkampf massiv unterstützt hatte, vor dessen Anhängern gesprochen und dabei mehrfach eine Geste gemacht, die an einen Hitlergruß erinnerte. Er selbst hatte die anschließende Aufregung darum als unbegründet zurückgewiesen, in rechten Onlinenetzwerken wurde er dagegen dafür gefeiert.

Netanjahu betonte nun: "Elon ist ein großer Freund Israels." Der Trump-Vertraute habe "wiederholt und mit Nachdruck das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen die Völkermord-Terroristen und Regime unterstützt, die den einzigen jüdischen Staat vernichten wollen". Dabei verwies er auf Musks Reise nach Israel nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober 2023 auf das Land. Nach der Reise war Musk aber ebenfalls Antisemitismus vorgeworfen worden. Er hatte damals einen Post unterstützt, wonach Juden "Weiße hassen" würden. Musk nannte das "die tatsächliche Wahrheit". Später entschuldigte er sich.

Sprecherin: US-Außenminister reist nächste Woche nach Panama

17.52 Uhr: US-Außenminister Marco Rubio wird in der kommenden Woche zu einer Auslandsreise aufbrechen, die ihn auch nach Panama führt. Wie seine Sprecherin Tammy Bruce erklärt, werden auch Costa Rica, El Salvador, Guatemala und die Dominikanische Republik auf Rubios Besuchsprogramm stehen.

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte in seiner Antrittsrede am Montag bekräftigt, dass er die Kontrolle der USA über den von ihnen Anfang des 20. Jahrhunderts gebauten Panamakanal wiederherstellen will.

Umfrage: Mehrheit der US-Amerikaner lehnt Musk ab

10.15 Uhr: Tesla-Chef Elon Musk wird in der US-Öffentlichkeit zunehmend unbeliebter, seit er die Leitung des Department of Government Efficiency (DOGE) übernommen hat. Laut einer aktuellen Umfrage des "Wall Street Journal", die zwischen dem 9. und 14. Januar unter 750 registrierten Wählern durchgeführt wurde, liegt Musks Beliebtheitswert derzeit bei 40 Prozent, während 51 Prozent eine negative Meinung über ihn haben.

Noch im Oktober waren seine Zustimmungs- und Ablehnungswerte mit jeweils 45 Prozent ausgeglichen. Präsident Donald Trump hatte Musk mit der Aufgabe betraut, staatliche Ausgaben zu reduzieren und eine effiziente Nutzung von Steuergeldern sicherzustellen.

Trump ernennt neuen Secret-Service-Chef

8.30 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat den Secret-Service-Agenten Sean Curran zum neuen Direktor der Sicherheitsbehörde ernannt. Curran, der bei dem Attentatsversuch auf Trump im Juli in Butler, Pennsylvania, zu dessen Schutz auf die Bühne eilte, ersetzt Ronald Rowe an der Spitze der Behörde.