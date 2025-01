Weidel schreibt Brief an Merz

Trump-Unterstützer Mike Pompeo verliert seinen Secret-Service-Schutz. Benjamin Netanjahu verteidigt Elon Musk. Alle Entwicklungen im Newsblog.

US-Beamte sollen Mitarbeiter denunzieren

1.35 Uhr: Die US-Regierung unter Donald Trump hat Bundesangestellte per E-Mail dazu aufgefordert, jegliche Versuche zu melden, abgeschaffte Diversitätsinitiativen in ihren Behörden zu verschleiern. Andernfalls drohten "negative Konsequenzen". Davon berichtete die BBC.

Die Maßnahme folgte auf Trumps Erlass, sämtliche Diversity-, Equity- und Inclusion-Programme (DEI, zu Deutsch: Diversitäts-, Gleichstellungs- und Inklusionsprogramme) sowie entsprechende Ämter in der gesamten Verwaltung abzuschaffen. Die DEI-Programme sollten Minderheiten im Arbeitsumfeld stärken und Diskriminierung bekämpfen.

Die E-Mails, die dem Bericht zufolge an Tausende Mitarbeiter versandt wurden, enthielten eine Vorlage, in der die Empfänger gebeten wurden, "alle Fakten und Umstände" innerhalb von zehn Tagen an eine neu eingerichtete Regierungsadresse zu melden.

Einzelne Mitarbeiter, die anonym mit der BBC sprachen, bezeichneten dies als Einschüchterung. Betroffene wie das Gesundheitsministerium (HHS) berichteten von "Chaos", da unklar sei, wie Einstellungen, Förderprogramme und Arbeitsrichtlinien unter Trumps neuen Vorgaben geregelt würden. Kritikern zufolge diene das Vorgehen der politischen Einflussnahme und Drohkulisse. Die Regierung kommentierte die Berichte zunächst nicht.

Trump entzieht auch Ex-Minister Pompeo Personenschutz

1.10 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat nun auch seinem ehemaligen Außenminister Mike Pompeo den Personenschutz durch den Secret Service entzogen. "Wenn man Schutz hat, kann man ihn nicht für den Rest seines Lebens haben", sagte Trump, als er von der Presse im Weißen Haus darauf angesprochen wurde. "Ich meine, alles ist mit Risiken behaftet." Zuvor hatte der Republikaner schon seinem ehemaligen Berater John Bolton den Personenschutz entzogen.

Ähnlich wie bei Bolton gibt es der "New York Times" zufolge auch gegen Pompeo Bedrohungen seitens des Iran wegen Maßnahmen, die er während seiner Amtszeit gegen Teheran ergriffen hat. Pompeo gilt anders als Bolton immer noch als loyaler Trump-Unterstützer. US-Medien handelten den 61-Jährigen nach Trumps Wahlsieg im November sogar für das Amt des US-Verteidigungsministers. Trump entschied sich dann allerdings für den TV-Moderator Pete Heghseth.

Trump erörtert mit Führer von El Salvador Bekämpfung illegaler Einwanderer

1.04 Uhr: Donald Trump hat in einem Telefonat mit dem salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele die Bekämpfung illegaler Einwanderung besprochen. Das teilte das Weiße Haus in einer Erklärung am Donnerstag (Ortszeit) mit. "Die beiden Staatsoberhäupter haben die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung und der Bekämpfung grenzüberschreitender Banden wie Tren de Aragua erörtert", so das Weiße Haus. Tren de Aragua ist eine venezolanische Gefängnisgang.

Erste juristische Schlappe für Trump

00.00 Uhr: Ein Gericht hat US-Präsident Donald Trump nach nur wenigen Tagen im Amt seine erste juristische Schlappe beschert. Ein Richter im Bundesstaat Washington blockierte den Versuch des Republikaners, das Recht auf US-Staatsangehörigkeit durch Geburt in dem Land ("birthright citizenship") für bestimmte Gruppen einzuschränken. Die entsprechende Verordnung sei "eklatant verfassungswidrig", erklärte Richter John C. Coughenour übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Nach einer Klage mehrerer Bundesstaaten gegen die Trump-Regierung erließ er demnach eine einstweilige Verfügung. Auf die Entscheidung angesprochen, sagte Trump: "Natürlich werden wir in Berufung gehen." Hier lesen Sie mehr zu dem Thema.

Donnerstag, 23. Januar

Trump gibt JFK-Akten frei

22.05 Uhr: Donald Trump gibt die bisher geheimen Akten über das Attentat auf John F. Kennedy frei. Am Donnerstagabend unterzeichnete der US-Präsident ein entsprechendes Dekret im Weißen Haus. Trump hatte dies zuvor im Wahlkampf angekündigt. Kennedys Neffe Robert Kennedy Jr. soll als Gesundheitsminister Teil von Trumps Regierung werden. Hier lesen Sie mehr Informationen über die Akten.

Trump unterzeichnet KI-Erlass