News folgen Artikel teilen

Donald Trump macht seine Drohung wahr und verhängt neue Zölle. Die US-Luftwaffe greift IS-Ziele in Somalia an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

US-Außenminister in Panama eingetroffen

3.40 Uhr: Zum Auftakt seiner ersten Auslandsreise besucht US-Außenminister Marco Rubio das mittelamerikanische Panama. Rubio wurde am Samstagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen Panamá Pacífico nahe dem Panamakanal von seinem Amtskollegen Javier-Martínez Acha empfangen, wie panamaische Fernsehsender live berichteten.

Im Mittelpunkt seiner Gespräche mit Präsident José Raúl Mulino am Sonntag stehen die Zukunft des Panamakanals und die Migration. Rubio wird auch eine der Schleusen des Kanals besuchen. US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, die Kontrolle über die wichtige Wasserstraße, die Anfang des 20. Jahrhunderts von den USA gebaut wurde, zurückzufordern.

Trudeau: Verhängen 25 Prozent Zoll auf US-Produkte

3 Uhr: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat in der Nacht zum Sonntag angekündigt, Zölle auf US-Produkte zu verhängen. Die Maßnahmen sind eine Antwort auf entsprechende Zölle, die US-Präsident Donald Trump nur Stunden zuvor unterschrieben hat.

"Ich erkläre, dass wir mit 25 Prozent Zöllen auf amerikanische Güter im Wert von 155 Milliarden Dollar antworten", sagte er. Darin eingeschlossen seien unter anderem Bier, Wein und Bourbon, Früchte und Gemüse, Bekleidung, Plastik und Holz. Trudeau sagte, dass "Zölle auf Waren im Wert von 30 Milliarden Dollar" am Dienstag in Kraft treten werden, gefolgt von weitergehenden Zöllen in 21 Tagen, "um kanadischen Unternehmen und Lieferketten die Möglichkeit zu geben, nach Alternativen zu suchen".

Daneben erwäge die kanadische Regierung Maßnahmen in anderen Bereichen, etwa im Handel mit Ressourcen. "Es lebe Kanada", beendete Trudeau seine Erklärung.

In einer emotionalen Rede hatte er die Jahrhunderte dauernden Beziehungen der Nachbarn USA und Kanada hervorgehoben. "Wir haben gemeinsam gekämpft, sind gemeinsam gestorben", erinnerte er an gemeinsame Einsätze kanadischer und amerikanischer Soldaten in diversen Kriegen. "Wir waren immer auf der Seite von euch Amerikanern", zeigte er sein Unverständnis für die von US-Präsident Donald Trump geplanten Zölle auf kanadische Produkte, die ab kommenden Dienstag in Kraft treten sollen.

Mexiko verhängt ebenfalls Zölle

2.55 Uhr: Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum erklärt auf der Online-Plattform X, sie habe ihren Wirtschaftsminister angewiesen, Zölle zu verhängen und weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die Interessen Mexikos zu verteidigen. Zuvor hatten die USA pauschal Zölle auf alle Waren aus Mexiko verhängt. Sheinbaum schrieb weiterhin, sie weise kategorisch fälschliche Anschuldigungen des Weißen Hauses zurück, dass die mexikanische Regierung mit organisierten Verbrechergruppen verbündet sei. Sie suche jedoch keine Konfrontation, sondern Zusammenarbeit und einen Dialog mit den USA. Lesen Sie hier mehr zu den Auswirkungen der Zölle.

Trudeau beruft Kabinett ein

2.30 Uhr: Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat sich auf X zu den Zöllen der USA geäußert. "Ich habe mich heute mit den Premierministern und unserem Kabinett getroffen und werde in Kürze mit dem mexikanischen Präsidenten Sheinbaum sprechen. Wir haben dies nicht gewollt, aber Kanada ist darauf vorbereitet. Ich werde mich im Laufe des Abends an die Kanadier wenden.", kündigte er an.

Kanadischer Provinz-Premier stoppt den Verkauf von US-Alkohol