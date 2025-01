An diesen Abgeordneten scheiterte Merz

Donald Trump: "EU hat uns furchtbar behandelt"

22.45 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung mit Zöllen auf Waren aus der EU bekräftigt. "Ob ich Zölle gegen die Europäische Union erheben werde? (...) Absolut", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus vor Journalisten. "Die Europäische Union hat uns furchtbar behandelt", argumentierte der Präsident.

Trump hat bereits Zölle auf Produkte aus den US-Nachbarstaaten Mexiko und Kanada ab dem 1. Februar in Höhe von 25 Prozent angekündigt. Auch für China, mit dem die USA ein großes Außenhandelsdefizit haben, sind bereits Strafzölle vorgesehen. Mit Blick auf Deutschland und die EU hatte der US-Präsident ebenfalls handelspolitische Strafmaßnahmen angedroht.

USA erheben ab Samstag Zölle gegen Mexiko, Kanada und China

20.02 Uhr: Die USA wollen ab Samstag Zölle auf Importe aus Mexiko, Kanada und China erheben. Auf Waren aus Kanada und Mexiko solle ein Zoll von 25 Prozent erhoben werden, auf Güter aus China ein Zoll von zehn Prozent, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Sie wollte aber nicht sagen, ob es Ausnahmen geben werde. Mit den Zöllen sollen Mexiko und Kanada dazu bewegt werden, Maßnahmen zu ergreifen, um illegale Einwanderer und Lieferungen der synthetischen Droge Fentanyl über ihre Grenzen in die USA zu stoppen.

Trump habe sich noch nicht auf einen Zeitplan für die Einführung von Zöllen auf Produkte aus der Europäischen Union festgelegt, ergänzte Leavitt. Sie wollte nicht sagen, ob die Zollsätze für alle EU-Länder gleich oder unterschiedlich ausfallen könnten.

Dänischer Minister: Grönland hat kein Interesse an Annexion

16.08 Uhr: Grönland hat dänischen Angaben zufolge kein Interesse daran, Teil der USA zu werden. Es sei ebenfalls "kein Witz", dass Grönland "natürlich nicht in amerikanischen Besitz überführt werden darf", sagte der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen am Freitag im Fernsehen und konterte damit eine zuvor von seinem neuen US-Kollegen Marco Rubio getätigte Aussage.

Rubio hatte am Donnerstag in einem Radiointerview gesagt, die von US-Präsident Donald Trump geäußerten Pläne, Grönland zu annektieren, seien "kein Witz". Rasmussen ergänzte in seiner Erwiderung: "Das Königreich Dänemark hat kein Interesse daran. Und Grönland hat auch kein Interesse daran, das ist ganz klar."

Grönland gehöre den Grönländern und könne nicht verkauft werden, sagte der dänische Außenminister Rasmussen. "Das steht nicht nur im Autonomiegesetz (Grönlands), sondern auch im Völkerrecht. Man kann nicht einfach so verkaufen", diese Praxis stamme "aus einer vergangenen Epoche", erklärte Rasmussen. 1917 habe Dänemark die dänische Antillen verkauft – heute die amerikanischen Jungferninseln – "ohne die Einwohner um ihre Meinung zu fragen", sagte der Minister. Dies sei in einer modernen Gesellschaft nicht möglich "und wir werden es nie tun", führte er aus.

Russland weist Drohungen von Trump zurück

14.42 Uhr: Russland weist die mit Drohungen verbundene Befürchtung von US-Präsident Donald Trump über eine mögliche Brics-Währung als Konkurrenz zum Dollar zurück. Der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow erklärte am Freitag in Moskau, es gebe keine derartigen Pläne. Trump hatte am Donnerstag den Brics-Staaten damit gedroht, Importzölle um 100 Prozent anzuheben, falls sie den Dollar als Reservewährung ablösen wollten.

Peskow erklärte, dass Trump nicht zum ersten Mal in diesem Zusammenhang mit Zöllen gedroht habe. "Der Punkt ist, dass die Brics nicht über die Schaffung einer gemeinsamen Währung sprechen, noch haben sie das jemals getan. Die Brics sprechen über die Schaffung neuer gemeinsamer Investitionsplattformen, die gemeinsame Investitionen in Drittländern, gegenseitige Investitionen und so weiter ermöglichen würden", sagte Peskow. "Aller Wahrscheinlichkeit nach müssen die US-Experten Herrn Trump die Brics-Agenda genauer erläutern."