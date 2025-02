US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung wahr gemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada , Mexiko und China verhängt. Trump unterzeichnete entsprechende Anordnungen. Demnach werden Zölle in Höhe von 10 Prozent auf alle Einfuhren aus China erhoben und 25 Prozent auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada. Für Energie-Einfuhren aus Kanada wiederum soll ein Satz von 10 Prozent gelten. Trump hatte die Maßnahme unter anderem damit begründet, dass aus diesen Ländern die Droge Fentanyl in großen Mengen in die USA gelange.

Mexikos Präsidentin reagierte umgehend: "Wir weisen die Verleumdungen des Weißen Hauses gegen die mexikanische Regierung, sie sei mit kriminellen Organisationen verbündet und beabsichtige eine Intervention auf unserem Territorium, kategorisch zurück. Wenn es irgendwo eine solche Allianz gibt, dann bei den US-amerikanischen Waffenherstellern, die hochleistungsfähige Waffen an diese kriminellen Gruppen verkaufen, wie das US-Justizministerium im Januar dieses Jahres selbst nachgewiesen hat", schrieb sie in einer Stellungnahme.

Mexiko verhängt ebenfalls Zölle

"Probleme werden nicht durch die Verhängung von Zöllen gelöst, sondern durch Gespräche und Dialoge, wie wir sie in den letzten Wochen mit Ihrem Außenministerium geführt haben", wandte sie sich an Trump.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau traf sich mit seinem Kabinett und den Premierministern der Provinzen zu einer Krisensitzung. Er hatte zuvor auf X angekündigt, sich auch mit der mexikanischen Präsidentin absprechen zu wollen. In einer Erklärung wandte er sich an die amerikanische Bevölkerung: "Sie werden betroffen sein", sagte er. Er verwies auf die historische Partnerschaft der beiden Länder. Er bot Trump an, diese Partnerschaft weiter zu führen. Gleichzeitig kündigte er an, ebenfalls Zölle in Höhe von 25 Prozent für amerikanische Güter im Gesamtwert von 155 Milliarden zu verhängen.