Welche Ziele verfolgt Trump mit seiner Zollpolitik?

Trump kritisiert insbesondere Ungleichgewichte im Handel. Bereits in seiner ersten Amtszeit setzte er auf Protektionismus. Eine harte Zollpolitik passt nur zu gut in seine "America First"-Agenda.

Die Strafzölle nutzt er aber auch schlicht, um Macht zu demonstrieren. So forderte Trump erneut die Angliederung Kanadas an die USA. Washington zahle "hunderte Milliarden Dollar, um Kanada zu unterstützen", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social, offenbar in Bezug auf das US-Handelsdefizit mit dem nördlichen Nachbarn. "Ohne diese massive Hilfe hört Kanada auf, als lebensfähiges Land zu existieren", behauptete er, ohne einen Beleg dafür anzugeben.

"Deswegen sollte Kanada unser geschätzter 51. Staat werden." Die Kanadier würden damit weniger Steuern zahlen, wären besser militärisch geschützt und vor allem würden die Zölle wegfallen, so Trump. Eine Idee, die – wenig verwunderlich – auf große Ablehnung in Kanada und in der internationalen Diplomatie stößt.

Trump wirft Mexiko, Kanada und China zudem vor, nicht genug gegen den Schmuggel der oftmals tödlichen Droge Fentanyl in die USA zu unternehmen. Mexiko und Kanada beschuldigt er darüber hinaus, illegale Migration in die USA nicht ausreichend verhindert zu haben. Im Fall von Mexiko scheint das Angebot der Präsidentin 10.000 Nationalgardisten zur Unterstützung an die mexikanisch-amerikanische Grenze zu schicken, Trump vorerst beruhigt zu haben.

Der US-Präsident beruft sich bei seiner Handelspolitik auf den "International Emergency Economic Powers Act". Auf dessen Grundlage kann der Staatschef sogar den nationalen Notstand ausrufen und den Handel einschränken. Das Weiße Haus erklärte, dass "die außerordentliche Bedrohung durch illegale Ausländer und Drogen, einschließlich des tödlichen Fentanyl, einen nationalen Notstand" darstelle.

Welche Folgen haben Trumps Zölle für die USA?

Besonders die Kosten in den USA dürften drastisch steigen. Ein Modell des EY-Chefvolkswirts Greg Daco über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zölle geht davon aus, dass diese das US-Wachstum in diesem Jahr um 1,5 Prozentpunkte verringern, Kanada und Mexiko in eine Rezession stürzen und eine "Stagflation" im eigenen Land einleiten könnten. Mit Stagflation ist ein Szenario gemeint, bei dem die Wirtschaftsleistung stagniert, es aber gleichzeitig eine starke Teuerung (Inflation) gibt. Die zunächst ausgesetzten Zöllte für Mexiko sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Die Menschen in den USA sieht Dirk Jandura, Präsident des deutschen Außenhandelsverbands BGA, als Verlierer der Zoll-Politik ihres Präsidenten: "Trumps Entscheidung wird die Amerikanerinnen und Amerikaner teuer zu stehen kommen, Zölle wirken immer auf beiden Seiten."