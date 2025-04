Newsblog zur US-Politik Trump will Amerikaner beruhigen: "Haltet durch"

US-Präsident Donald Trump: Seine Zollpläne erfahren viel Gegenwind aus der Bevölkerung. (Quelle: IMAGO/Abe Mcnatt/White House/imago)

Trumps neue Zölle verunsichern die US-Amerikaner. Parallel dazu laufen die Massenkündigungen bei Bundesbehörden weiter. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump versucht Bürger zu beruhigen: "Haltet durch"

Die schweren Turbulenzen durch das Zollpaket des US-Präsidenten bekommen viele Amerikaner direkt zu spüren - nun versucht Donald Trump, seine Landsleute mit Durchhalteparolen zu beruhigen. "Haltet durch – es wird nicht leicht, aber das Endergebnis wird historisch", schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. "Dies ist eine wirtschaftliche Revolution, und wir werden siegen." Während Trumps Zollpaket Anlegervermögen in Milliardenhöhe vernichtete und Handelspartner brüskierte, sprach sich sein einflussreicher Berater Elon Musk für eine Freihandelszone mit Europa aus.

Die USA hätten sich lange ausnutzen lassen, doch damit sei jetzt Schluss, versprach Trump. Jobs, Unternehmen und Geschäfte kämen durch den Schritt zurück in die USA "wie nie zuvor". Doch die Erfolgsaussichten seines radikalen Rundumschlags sind bestenfalls ungewiss.

China macht sich über Trumps Zölle lustig

In China kursieren Propaganda-Videos, in denen Trumps Zölle kritisiert und teilweise ins Lächerliche gezogen werden. Lesen Sie hier mehr darüber.

Netanjahu trifft am Montag Trump in Washington

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird am Montag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Netanjahu werde mit Trump über die neuen US-Zölle, die Bemühungen um die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen und die Bedrohung durch den Iran beraten, kündigte das Büro des israelischen Regierungschefs am Samstag an.

Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er einen Besuch seines Verbündeten "in nicht allzu ferner Zukunft" erwarte. Am Samstag kündigte ein US-Regierungsvertreter dann an, dass das Treffen am Montag im Weißen Haus stattfinden werde.

Hunderttausende demonstrieren gegen Trump und Musk

In mehr als tausend US-Städten und auch in Europa haben am Samstag Demonstrationen gegen US-Präsident Donald Trump und seinen Berater Elon Musk stattgefunden. In der US-Hauptstadt Washington versammelten sich Tausende Menschen auf der National Mall, um unter dem Motto "Finger weg!" gegen die Regierungspolitik von Donald Trump zu protestieren. Der Protest war von einem losen Bündnis linker Gruppen organisiert worden, das landesweit zu Kundgebungen aufgerufen hatte. Die Demonstrierenden trugen Schilder mit Aufschriften wie "Nicht mein Präsident!", "Finger weg vom Rechtsstaat" und "Hört auf, Amerika zu zerstören". Mehr dazu lesen Sie hier.

Trumps Team hat sich wohl bei Zollformel verrechnet

Donald Trumps Regierung hat ihre neue Zollpolitik wohl auf eine fehlerhafte Formel gestützt. Das berichtet unter anderem die "Zeit". Die Berechnung der US-Zölle basiert auf einer Gleichung, mit der die angebliche Zollbelastung amerikanischer Waren durch Handelspartner ermittelt wird. Dazu zählt auch die EU. Im Fall Europas nannte Trump zuletzt einen Wert von 39 Prozent – dieser diente als Grundlage für einen Gegenzoll von 20 Prozent. Doch das Problem: Die Berechnung fußt offenbar auf falschen Annahmen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Jaguar stoppt US-Lieferungen wegen Trump-Zöllen

Der britische Fahrzeughersteller Jaguar Land Rover (JLR) hat die Auslieferung seiner in Großbritannien produzierten Fahrzeuge in die Vereinigten Staaten vorübergehend gestoppt. Wie der "Guardian" berichtet, will das Unternehmen prüfen, wie die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Importe gemindert werden können. Mehr dazu lesen Sie hier.

China blockiert TikTok-Verkauf nach Trumps Zollerhöhungen

Der geplante Verkauf des US-Geschäfts der Video-App TikTok ist vorerst gescheitert. Wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Insidern erfahren hat, lehnt China den fast fertig ausgehandelten Deal ab – offenbar als direkte Reaktion auf die massiven Zollerhöhungen, die US-Präsident Donald Trump diese Woche verkündet hat.