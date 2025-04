Newsblog zur US-Politik Vance schenkt auf Air Base Rammstein Bier aus

JD Vance: Nach seiner Indienreise schaut der US-Vize in Deutschland vorbei. (Quelle: JIM WATSON)

US-Präsident Trump gibt Kiew die Schuld dafür, dass es keinen Frieden gibt. Sein Vize droht Vance, die Gespräche zu beenden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Vance schenkt auf Air Base Rammstein Bier aus

US-Vizepräsident JD Vance ist am Donnerstagnachmittag überraschend in Deutschland gelandet. Nach seiner Indienreise machte er offenbar einen Zwischenstopp auf der US-Militärbasis im rheinland-pfälzischen Rammstein.

Trump unterzeichnet Dekrete im Kampf gegen "woke" Unis

Die US-Regierung setzt ihren Kampf gegen die aus ihrer Sicht linksliberalen Universitäten mit mehreren Dekreten zu ihrer Finanzierung fort. Präsident Donald Trump unterzeichnete etwa ein Dekret, das ausländische Spenden für Hochschulen ins Visier nimmt. Es gebe den Verdacht, dass Universitäten wie Harvard Gesetze zur Offenlegung ausländischer Spenden verletzten, erklärte ein Mitarbeiter Trumps bei der Vorstellung der Dekrete.

Der neue Erlass soll dafür sorgen, dass Hochschulen zum Schutz von "nationalen und Sicherheitsinteressen" alle ausländische Gelder offenlegen, die in ihre Einrichtungen fließen. So solle der "Markt der Ideen" vor aus dem Ausland finanzierter Propaganda geschützt werden.

Ein weiteres Dekret diene dazu, Universitäten dazu zu verpflichten, Studenten aufgrund ihrer Leistung und nicht aufgrund "woker" Kriterien aufzunehmen, hieß es. So will die US-Regierung laut dem Erlass das Akkreditierungssystem für Hochschulen reformieren, damit sich diese darauf konzentrieren, "qualitativ hochwertige akademische Programme ... anzubieten."

Zwölf US-Bundestaaten klagen gegen Zölle

Zwölf US-Bundesstaaten verklagen die Trump-Administration am Mittwoch, weil sie den Amerikanern durch Zölle "unrechtmäßig" Steuererhöhungen auferlegt hat, berichtet CNN und beruft sich auf Gerichtsunterlagen. Trump verhängte die Zölle auf der Grundlage des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), der dem Präsidenten die Befugnis verleiht, diese Befugnisse als Reaktion auf ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohungen zu erteilen.

"In den fast fünf Jahrzehnten seit der Verabschiedung des IEEPA hat kein anderer Präsident Zölle auf der Grundlage eines nationalen Notstands verhängt, trotz globaler Anti-Drogen-Kampagnen, die von den Vereinigten Staaten angeführt werden, und trotz langjähriger Handelsdefizite", heißt es in der Klageschrift. Mehr dazu lesen Sie hier.

Umfragewerte für Trumps Wirtschaftspolitik sinken

Die Umfragewerte für Donald Trump sinken. Vor allem in einem Bereich schwindet das Vertrauen der Amerikaner in den Präsidenten. Hier lesen Sie mehr zu aktuellen Umfragen.

Trump will Zölle in wenigen Wochen verkünden

Im internationalen Handelskonflikt hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, in den nächsten zwei bis drei Wochen Zölle festzusetzen, wenn er keine Fortschritte bei den Gesprächen sehe. "Wenn wir keine Vereinbarung mit einem Unternehmen oder einem Land haben, werden wir den Zoll festsetzen. Wir legen einfach den Zoll fest", sagte Trump bei der Unterzeichnung mehrerer Dekrete zum Bildungssystem in Washington. Das werde in den nächsten Wochen passieren, erklärte Trump. Das könne auch für China gelten, sagte der Präsident. Vielleicht gebe es aber für China eine besondere Vereinbarung.

Trump: "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland"

In den Verhandlungen über den Ukraine-Krieg sieht US-Präsident Donald Trump eine Einigung mit Russland erreicht: "Ich glaube, wir haben einen Deal mit Russland", sagte Trump am Mittwoch in Washington. Nun müsse er noch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überzeugen, was "schwieriger" sei. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bericht: Trump will Zölle für Autobauer senken