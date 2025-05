Sex am See: Wann hohe Bußgelder drohen

Newsblog zur US-Politik Trump darf Programm einstampfen – Hunderttausende betroffen

Von t-online Aktualisiert am 30.05.2025 - 17:29 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Donald Trump spricht im Oval Office (Archivbild): Laut Angaben des US-Präsidenten hat China eine Handelsvereinbarung mit den USA verletzt. (Quelle: IMAGO/Chris Kleponis/imago)

Das oberste US-Gericht gibt dem Präsidenten recht. Trump facht auch den Handelsstreit mit China neu an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trump darf Hunderttausenden Aufenthaltsrecht entziehen

Das Oberste Gericht der USA hat es Präsident Donald Trump bis auf Weiteres erlaubt, einer halben Million Migranten ihr Aufenthaltsrecht zu entziehen. Das am Freitag ergangene Urteil war nicht unterzeichnet und enthielt keine Begründung, zwei von demokratischen Präsidenten ernannte Richterinnen stimmten jedoch in einem Sondervotum dagegen.

Das US-Heimatschutzministerium hatte im März bekannt gegeben, dass rund 532.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela das Land verlassen müssen, die durch ein spezielles Programm von Trumps Vorgänger Joe Biden in die USA gekommen waren.

Trump: China hat Zollvereinbarung mit den USA "total verletzt"

US-Präsident Donald Trump hat mit einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social den Zollstreit mit China erneut angefacht. Vor wenigen Wochen habe es eine gute Nachricht gegeben: Er habe mit China einen "schnellen Deal" geschlossen, der dem Land wirtschaftlich geholfen hätte, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Alle seien damit zufrieden gewesen.

"Die schlechte Nachricht ist, dass China, was einige vielleicht nicht überrascht, seine Vereinbarung mit uns total verletzt hat", erklärte Trump. "So viel dazu, Mr. Nice Guy zu sein!", schob er hinterher. Trump verwendete dabei – wie so oft – zum Teil Großbuchstaben, um seinem Ärger Nachdruck zu verleihen. Woran er die Verletzung der Vereinbarung festmacht, führte er in dem Post nicht aus.

China und die USA hatten im laufenden Handelsstreit vor knapp drei Wochen in der Schweiz eine Senkung ihrer gegenseitigen Zölle beschlossen. Aus einer gemeinsamen Erklärung der beiden größten Volkswirtschaften der Erde ging hervor, dass dies vorübergehend für 90 Tage gelten soll. Die Regelung hält eine Senkung der US-Zölle auf chinesische Importe von 145 auf 30 Prozent fest, während die Aufschläge Pekings gegen Einfuhren aus den USA von 125 Prozent auf 10 Prozent zurückgehen.

Migrant mit Anschlagsplänen? Behörden glauben das nicht

US-Heimatschutzministerin Noem hat Vorwürfe gegen einen Migranten geteilt. Nun stellt sich heraus: Die Ermittler glauben offenbar, der Mann ist seinerseits Opfer einer üblen Masche gewesen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: Lade Musk zu Pressekonferenz ein

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) eine Pressekonferenz mit Elon Musk im Oval Office angekündigt. "Dies wird sein letzter Tag sein, aber nicht wirklich, denn er wird immer bei uns sein und uns den ganzen Weg über helfen", sagte Trump in einem Beitrag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social. Die Pressekonferenz soll am Freitag um 13.30 Uhr Ortszeit (19.30 Uhr deutscher Zeit) stattfinden.

Mitarbeiter: Doge ohne Musk am Ende

Einem ehemaligen Mitarbeiter der US-Behörde zur Kostensenkung (Doge) zufolge wird die Institution mit Elon Musks Ausscheiden bald im Sande verlaufen. "Der Reiz und die Anziehungskraft lagen zu einem großen Teil bei Elon", sagte der Software-Ingenieur, der Anfang des Monats von Doge entlassen wurde, in einem Interview gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Er erwarte, dass die Doge-Mitarbeiter "einfach nicht mehr zur Arbeit erscheinen werden".

US-Finanzminister Scott Bessent reagierte auf diese Einschätzung in einem Interview mit dem Fox News Channel. Er lobte Musks Beitrag für die Behörde und sagte, dass das Finanzministerium mehrere Mitglieder des Doge-Teams als vollwertige Mitarbeiter des Finanzministeriums eingestellt habe, damit diese weiterhin "Verschwendung, Betrug und Missbrauch" in der Regierung aufspüren würden. "Doge wird also nicht mit Elon enden", sagte Bessent am Donnerstag (Ortszeit).

