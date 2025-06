Newsblog zur US-Politik Umfrage: Zweifel an Merz' diplomatischem Geschick

Viele Deutsche trauen dem Kanzler diplomatisch nicht viel zu. Auch der Außenminister sieht Merz vor einer schwierigen Reise. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 4. Juni

Umfrage: Zweifel an Merz' diplomatischem Geschick

Vor der US-Reise von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zweifeln einer repräsentativen Umfrage zufolge viele Bürgerinnen und Bürger an dessen diplomatischen Fähigkeiten. Laut ARD-Deutschlandtrend ist fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten der Ansicht, der neue Bundeskanzler bringe für außenpolitische Herausforderungen zu wenig diplomatisches Geschick mit. 40 Prozent trauen ihm dieses dagegen zu.

Die Erwartungen an den Besuch bei US-Präsident Donald Trump sind etwas positiver: 46 Prozent glauben, dass CDU-Chef Merz eine gute Ebene mit Trump finden wird – 44 Prozent dagegen trauen ihm das nicht zu. Merz will Trump am Donnerstag im Weißen Haus in Washington treffen.

Eine deutliche Mehrheit der Befragten (73 Prozent) hält die USA laut Deutschlandtrend aktuell für keinen vertrauenswürdigen Partner. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap befragte für die ARD 1.292 Wahlberechtigte in dieser Woche.

Putin-Berater bestätigt Trump-Telefonat

Der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Juri Uschakow, bestätigt, dass Putin und US-Präsident Donald Trump miteinander telefoniert haben. Es sei unter anderem um den Ukraine-Konflikt gegangen. Der Fokus habe auf den jüngsten ukrainischen Angriffen gelegen und der zweiten Runde der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Auch der Iran sei angesprochen worden. Trump habe zum Ausdruck gebracht, dass Russlands Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang wichtig sei.

Trump nach Telefonat mit Putin: Kein sofortiger Frieden

Vor Merz-Reise: Wadephul sieht Verhältnis zu USA in der Krise

Vor dem Treffen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag hat Außenminister Johann Wadephul (CDU) von einer Krise im transatlantischen Verhältnis gesprochen. Er sei irritiert über das Gebaren von Trumps Regierung, das sich bisweilen direkt gegen die transatlantischen Partner richte. Das aktuelle Verhältnis zu den USA müsse "ohne Naivität und Illusionen" bewertet werden. "Der Ton ist so rau wie lange nicht", sagte er.

Er wolle "nicht herunterspielen", dass es seit Trumps Amtsantritt "nicht nur einen neuen Stil im Umgang miteinander oder mit anderen Bündnispartnern gibt, der irritierend ist und viele von uns verunsichert", sagte Wadephul. Vielmehr seien "bei einer ganzen Reihe von Themen Äußerungen und auch Handlungen zu sehen, die gegen grundlegende Fundamente unseres Miteinanders gerichtet scheinen". Als Beispiele nannte Wadephul Vorwürfe der US-Regierung, dass die Meinungsfreiheit in der EU in Gefahr sei, Zweifel am demokratischen Charakter der europäischen Gesellschaften, und "offene Einflussnahmen für bestimmte politische Parteien".

Trotz der Irritationen und Verunsicherungen müsse Deutschland an einem Erhalt guter Beziehungen zu den USA arbeiten und ein "Brückenbauer im transatlantischen Verhältnis" sein, sagte der Bundesaußenminister weiter. Regierungssprecher Kornelius wollte seinerseits keine Erwartungen an Ergebnisse des Treffens von Merz und Trump formulieren. Die Regierung habe kein "Messsystem", mit dem sie über Erfolg oder Misserfolg des Besuchs befinde, sagte Kornelius in Berlin. Klar sei aber, dass der Bundesregierung "ein gutes Verhältnis zu den USA sehr, sehr wichtig" sei.

