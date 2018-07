Handelsstreit geht weiter

USA wollen weitere Strafzölle auf chinesische Waren erlassen

11.07.2018, 01:35 Uhr | AFP

Schiffscontainer in den USA: Die US-Regierung legt im Handelsstreit mit China nach und erlässt weitere Zölle auf Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar im Jahr. (Quelle: Stephen B. Morton/AP/dpa)

Der Handelsstreit zwischen den USA und China nimmt weiter seinen Lauf: Amerika legt eine neue Liste mit Gütern im Wert von 200 Milliarden Dollar vor – schon ab September sollen diese mit Strafzöllen belegt werden.



Die USA haben eine weitere Liste mit chinesischen Exportgütern im Wert von 200 Milliarden Dollar (170 Milliarden Euro) für mögliche Strafzölle vorgelegt. Die Strafzölle könnten im September in Kraft treten, sagte ein US-Regierungsbeamter am Dienstag. Das Büro des US-Handelsbeauftragten werde Gespräche über die betroffenen Produkte führen; es werde etwa zwei Monate dauern, die Liste fertigzustellen. Dann werde US-Präsident Donald Trump entscheiden, ob er die Zölle verhängt.

Damit spitzt sich der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter zu. Erst am Freitag hatten die USA Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt. China verhängte wenig später Vergeltungszölle gleichen Ausmaßes.

Beijing: "Der größte Handelsstreit der Geschichte"



Trump hatte in den vergangenen Wochen bereits gedroht, auf chinesische Gegenmaßnahmen mit weiteren Zöllen auf Einfuhren im dreistelligen Milliardenbereich zu antworten.

Der US-Präsident wirft der Volksrepublik und anderen Exportnationen eine Handelspolitik zulasten der USA vor und kritisiert vor allem den chinesischen Handelsbilanzüberschuss. Die Regierung in Peking hat die Kritik zurückgewiesen.