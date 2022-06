Republikaner schildern, wie Trump sie unter Druck setzte

Brad Raffensperger: "Die Zahlen lĂŒgen nicht"

Bei der Sitzung des Untersuchungsausschusses am Dienstag sagte unter anderem der fĂŒr die Organisation von Wahlen im Bundesstaat Georgia zustĂ€ndige StaatssekretĂ€r aus: der Republikaner Brad Raffensperger. Georgia war einer der Bundesstaaten, in denen sich die Wahl zugunsten von Biden entschied. Trump hatte Raffensperger damals in einem Telefonat unverhohlen aufgefordert, genĂŒgend Stimmen fĂŒr seinen Wahlerfolg in Georgia zusammenzubringen. Eine Aufnahme des GesprĂ€chs wurde damals an Medien weitergegeben. Darin war unter anderem zu hören, wie Trump sagt: "Ich will nur 11.780 Stimmen finden."