Der Luftangriff Israels mit sieben toten humanitären Helfern verschärft die Krise mit den USA. Getroffen wurde nicht nur der Gazastreifen, sondern auch eine Idee, auf die man in Washington ungeheuer stolz ist.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

"The Bazaar", "Jaleo", "China Chilcano", "Zaytinya" und "Minibar" – so lauten die Namen der beliebten Restaurants des amerikanischen Starkochs José Andrés, die er in der US-Hauptstadt Washington betreibt. Weitere befinden sich in Miami, Los Angeles und Las Vegas. Ohne Reservierung bekommt man hier auch unter der Woche meistens keinen Platz. Politiker, Journalisten, Lobbyisten, Wissenschaftler und Regierungsbeamte – jeder, der es sich leisten kann und will, geht regelmäßig bei Andrés essen. Es sind Etablissements für das Establishment.

Was am vergangenen Osterwochenende im Gazastreifen geschehen ist, dürfte auch deshalb so deutlich in Amerika nachhallen. Die israelische Armee tötete bei einem Luftangriff sieben Mitarbeiter von "World Central Kitchen" (WCK). Diese Hilfsorganisation wurde im Jahr 2010 von eben jenem bekannten Koch gegründet, dessen "José Andrés Group" ihren Sitz im Zentrum Washingtons hat.

Für sein weltweites soziales Engagement wurde der Spitzenkoch mehrfach ausgezeichnet. Nach eigenen Angaben verteilte die Organisation in 175 Tagen in Gaza mehr als 42 Millionen Mahlzeiten. Andrés ist in Washington bestens vernetzt und charismatisch. Er tritt regelmäßig bei Veranstaltungen auf, trifft politische Entscheider und macht seinen Einfluss geltend.

Die israelische Armee bezeichnete die Tötung der sieben Hilfskräfte als "schweren Fehler". Der israelische Präsident Benjamin Netanjahu sprach von einem Luftschlag, der "versehentlich unschuldige Menschen getroffen" habe. So etwas passiere im Krieg, so Netanjahu. In einem Statement, das die Organisation WCK herausgab, wird die Geschäftsführerin Erin Gore hingegen mit den Worten zitiert: "Dies ist nicht nur ein Angriff gegen WCK, es ist ein Angriff auf humanitäre Organisationen, die in den schlimmsten Situationen, in denen Lebensmittel als Waffe eingesetzt werden, zur Stelle sind. Das ist unverzeihlich."

Laut Angaben der Organisation handelte es sich bei den sieben Getöteten um Staatsbürger aus Australien, Polen und dem Vereinigten Königreich sowie einem Doppelstaatsbürger aus den USA und Kanada sowie einer Person aus Palästina.

Der Schock sitzt tief in der US-Hauptstadt, denn die Folgen des Krieges gegen die Hamas-Terroristen wirken plötzlich ganz nah. Der Luftschlag der israelischen Armee traf gewissermaßen auch mitten ins Herz Washingtons. US-Präsident Joe Biden telefonierte deswegen direkt mit dem Spitzenkoch Andrés, um ihm zum Verlust seiner Mitarbeiter zu kondolieren. Der Vorfall im Nahen Osten stellt eine neue Eskalationsstufe im israelisch-amerikanischen Verhältnis dar.

Der diplomatische Schaden ist immens

Joe Bidens Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, musste sich bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus deshalb auch vielen kritischen Fragen der Journalisten stellen. Eine dieser Fragen lautete, warum das Weiße Haus noch immer zögere, die Waffenlieferungen an Israel zumindest an Bedingungen für humanitäre Hilfe zu knüpfen. Obwohl Kirby sich darauf nicht festnageln ließ, brachte er wiederholt klare Worte zum Ausdruck. Die US-Regierung sei "empört" über den Luftschlag und erwarte "weitere Untersuchungen". In der diplomatischen Sprache zwischen engsten Verbündeten und Freunden ist dies mehr als eine Ohrfeige.