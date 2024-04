Irans direkter Angriff auf Israel könnte nicht nur die ganze Region in einen Krieg stürzen, sondern auch zu globalen Verwerfungen führen. Joe Biden steht vor der schwierigsten Entscheidung seiner Präsidentschaft.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die wohl einzige gute Nachricht an diesem Samstag war: Israel, die USA, Großbritannien und die anderen Verbündeten schienen gut informiert gewesen zu sein. Schon Tage zuvor wurden die Warnungen der Amerikaner vor einem Schlag Irans gegen Israel konkreter. Und Stunden bevor in Washington die ersten Meldungen zu den hundertfachen iranischen Drohnen- und Raketenangriffen eintrafen, kündigte das Weiße Haus an, der US-Präsident werde seinen Wochenendurlaub in Rehoboth Beach, im nahegelegenen Bundesstaat Delaware vorzeitig abbrechen.

Noch während die iranischen Drohnen in der Luft waren, landete Joe Biden mit seinem Helikopter "Marine One" an seinem Amtssitz in Washington. Im sogenannten "Situation Room" traf er sofort mit seinen wichtigsten Sicherheitsberatern zusammen. Anwesend waren sein Verteidigungsminister Lloyd Austin, Außenminister Antony Blinken, aber auch CIA-Chef Bill Burns und sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan. Die Vizepräsidentin Kamala Harris schaltete sich per Videoanruf dazu. Zwei Stunden dauerte die Sitzung an.

Noch in der Nacht sickerte von Bidens Sicherheitsteam nach dessen Telefonat mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu durch: "Der US-Präsident wird weiterhin mit Partnern in der Region zusammenarbeiten, um eine weitere Eskalation zu verhindern." Das klingt zwar reichlich dünn, aber es ist das erste wichtige Ziel der amerikanischen Regierung: einen Flächenbrand im politisch hochexplosiven und instabilen Nahen Osten verhindern.

Denn was das iranische Regime in dieser Nacht getan hat, könnte eine Kettenreaktion auslösen, die globale Folgen haben würde. Die Regierung in Teheran bemühte sich zwar, ihren massiven Angriff gegen Israel als "eine Reaktion auf die Aggression des zionistischen Regimes" gegen die eigenen "diplomatischen Räumlichkeiten in Damaskus" zu etikettieren. "Die Angelegenheit kann als abgeschlossen betrachtet werden", ließ die iranische UN-Vertretung die Öffentlichkeit wissen.

Doch diese vermeintliche Vergeltungsaktion gegen das israelische Staatsgebiet, teils in dicht besiedelten Gegenden wie Jerusalem, ist so maßlos, dass auch die US-Regierung davon überrascht scheint. Sie ist so drastisch, dass die israelische Regierung und zugleich auch die US-Führung sie nicht unbeantwortet lassen können. Wie diese Antwort nun aussehen wird, darüber müssen sich Joe Biden und seine Sicherheitsberater jetzt den Kopf zerbrechen.

Der politische Druck auf Biden wird immer größer

Der politische Druck auf Biden, sowohl in Israel als auch in den USA, ist extrem hoch. Die Republikaner und ihr Anführer Donald Trump verbreiteten noch während der iranische Angriff und die massiven Abwehrbemühungen der Israelis, Briten und Amerikaner lief, eine einfache Lesart der Situation im Nahen Osten. "Das wäre niemals passiert, wenn ich Präsident gewesen wäre", veröffentlichte Trump in einer Stellungnahme.

Es ist ein Argument, das niemand überprüfen kann, das bei Trumps Anhängern aber Anklang findet. Der Ex-Präsident nutzte es schon bei Putins Angriff gegen die Ukraine und bei der Terror-Attacke der Hamas gegen israelische Zivilisten. Aber auch Republikaner, die längst mit Trump gebrochen haben, wie sein ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton, sehen die Biden-Regierung als verantwortlich für den iranischen Angriff an.